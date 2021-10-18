Люка Эрнандес явился в суд – до 28 числа должен выбрать место заключения

Защитник "Баварии" Люка Эрнандес сегодня явился в суд по делу о нападении на свою жену в 2017 году, сообщает AS. Апелляцию вряд ли одобрят.

На прошлой неделе суд Мадрида обязал 25-летнего игрока явиться в Испанию для тюремного заключения.

Француз должен был явиться в суд 19 октября, однако добровольно прибыл за день до назначенного срока. Теперь он должен до 28 октября выбрать исправительное учреждение, в котором будет отбывать наказание.

Его ждет заключение, если апелляцию его адвокатов не удовлетворят. Как отмечает источник, учитывая ограниченные сроки, сложно представить, что апелляцию действительно удовлетворят, поэтому велика вероятность, что 28 октября он начнет отбывать наказание.

Напомним, что предъявленное к Эрнандесу требование вызвано не первоначальными обвинениями в нападении на девушку, а неподчинением судебному решению, согласно которому он должен был участвовать в общественных работах.