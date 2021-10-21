Президент Баварии: Проводить ЧМ каждые 2 года просто бессмысленная идея

Президент "Баварии" Герберт Хайнер выступил против идеи о проведении чемпионата мира каждые два года.

"На мой взгляд, эта идея бессмысленная. "Бавария" категорически против. Фанатам со всего мира нравится, что чемпионат мира проводится каждые четыре года. Футболисты, тренеры и руководители жалуются на количество игр и плотный график, а теперь мы хотим добавить еще больше встреч? Нужно быть осторожнее со здоровьем футболиств, иначе качество футбола упадет. Конечно, я понимаю, что суть идеи — в дополнительных доходах, что деньги важны в профессиональном спорте. Мы не должны жертвовать футболом ради финансовых интересов", — приводит слова Хайнера Bayern&Germany в Twitter.