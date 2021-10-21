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Президент Баварии: Проводить ЧМ каждые 2 года просто бессмысленная идея

Германия
(4 голосов)

Герберт Хайнер недоволен этой идеей

Президент Баварии: Проводить ЧМ каждые 2 года просто бессмысленная идея

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Баварии" Герберт Хайнер выступил против идеи о проведении чемпионата мира каждые два года.

"На мой взгляд, эта идея бессмысленная. "Бавария" категорически против. Фанатам со всего мира нравится, что чемпионат мира проводится каждые четыре года. Футболисты, тренеры и руководители жалуются на количество игр и плотный график, а теперь мы хотим добавить еще больше встреч? Нужно быть осторожнее со здоровьем футболиств, иначе качество футбола упадет. Конечно, я понимаю, что суть идеи — в дополнительных доходах, что деньги важны в профессиональном спорте. Мы не должны жертвовать футболом ради финансовых интересов", — приводит слова Хайнера Bayern&Germany в Twitter.

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В статье: Бавария (Мюнхен)
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Комментарии (2)
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Webracer (Київ)
21.10.2021 в 16:26
Я за більшу кількість матчів збірної і меншу кількість матчів клубів де грає багато легіонерів (не хосу за них вболівати).
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.10.2021 в 16:08
Я - за!
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