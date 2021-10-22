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В Дортмунде восприняли слова Тухеля по поводу возможного трансфера Холанда в Челси как "публичную атаку"
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Getty Images / Global Images Ukraine
Недавние комментарии менеджера лондонского "Челси" Томаса Тухеля касательно потенциального переезда Эрлинга Холанда были расценены руководством дортмундской "Боруссии" как "публичная атака".
По информации Bild, якобы так Тухель хотел начать переманивать норвежского форварда в Лондон. Напомним, ранее Тухель работал в немецком клубе (2015-2017).
С момента переезда в Дортмунд в январе 2020 года Холанд забил 70 голов и сделал 19 результативных передач в 69 матчах за "Боруссию". В текущей кампании он уже успел забить 13 мячей.
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