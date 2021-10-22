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Холанд пропустит несколько матчей из-за травмы
Норвежец не поможет команде в матче с Арминией
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Марко Розе сообщил, что нападающий команды Эрлинг Холанд пропустит матч 9-го тура чемпионата Германии из-за травмы.
"Холанд не сыграет с "Арминией". Эрлин будет отсутствовать несколько недель из-за повреждения сгибателя бедра", — приводит слова Розе официальный Twitter "Боруссии".
В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 13 мячей и отдал 4 результативные передачи в 10 матчах.
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