  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Холанд пропустит несколько матчей из-за травмы
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд пропустит несколько матчей из-за травмы

Германия
(1 голосов)

Норвежец не поможет команде в матче с Арминией

Холанд пропустит несколько матчей из-за травмы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Марко Розе сообщил, что нападающий команды Эрлинг Холанд пропустит матч 9-го тура чемпионата Германии из-за травмы.

"Холанд не сыграет с "Арминией". Эрлин будет отсутствовать несколько недель из-за повреждения сгибателя бедра", — приводит слова Розе официальный Twitter "Боруссии".

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 13 мячей и отдал 4 результативные передачи в 10 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...