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Бундеслига. Майнц прервал серию неудач разгромом Аугсбурга
Команда Бо Свенссона возвращается?
Фото: imago images
Бундеслига, 9-й тур
Майнц, "MEWA Арена"
"Майнц" – "Аугсбург" 4:1
Голы: Онисиво (10), Белль (15), Буркардт (26, 71) – Зекири (69)
После прихода Бо Свенссона "Майнц" из аутсайдера превратились в одну из сильнейших команд вне топ-6, набрав феноменальное количество очков в 2021-м году. Но в последнее время они сбавили обороты – не побеждали в 4 турах кряду, последние три и вовсе проиграв.
Но сегодня "карнавальники" наконец прервал серию неудач, разгромив на своём поле "Аугсбург". Гости рискнули поиграть с "Майнцем" в обоюдоострый футбол, и пропустили три мяча уже в первые полчаса. В быстрых атаках разрывали Карим Онисиво и Буркардт.
Буркардт записал на свой счёт дубль, вдохновившись присутствием на трибуне тренера сборной Германии Ханси Флика. После такого перфоманса 21-летний форвард вполне может рассчитывать на вызов в "бундестим". Тем более, что он ещё и записал результативную передачу. Онисиво тоже был великолепен. Именно он дважды ассистировал Буркардту, к тому открыв счёт своим голами в Бундеслиге этого сезона.
"Майнц" поднимается на шестую строчку с 13 очками в активе. Правда, сразу 5 команд в этом туре могут потеснить их с этой позиции.
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