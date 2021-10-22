  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Майнц прервал серию неудач разгромом Аугсбурга
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Майнц прервал серию неудач разгромом Аугсбурга

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Команда Бо Свенссона возвращается?

Бундеслига. Майнц прервал серию неудач разгромом Аугсбурга

Фото: imago images

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 9-й тур

Майнц, "MEWA Арена"

"Майнц" – "Аугсбург" 4:1

Голы: Онисиво (10), Белль (15), Буркардт (26, 71) – Зекири (69)

После прихода Бо Свенссона "Майнц" из аутсайдера превратились в одну из сильнейших команд вне топ-6, набрав феноменальное количество очков в 2021-м году. Но в последнее время они сбавили обороты – не побеждали в 4 турах кряду, последние три и вовсе проиграв.

Но сегодня "карнавальники" наконец прервал серию неудач, разгромив на своём поле "Аугсбург". Гости рискнули поиграть с "Майнцем" в обоюдоострый футбол, и пропустили три мяча уже в первые полчаса. В быстрых атаках разрывали Карим Онисиво и Буркардт.

Буркардт записал на свой счёт дубль, вдохновившись присутствием на трибуне тренера сборной Германии Ханси Флика. После такого перфоманса 21-летний форвард вполне может рассчитывать на вызов в "бундестим". Тем более, что он ещё и записал результативную передачу. Онисиво тоже был великолепен. Именно он дважды ассистировал Буркардту, к тому открыв счёт своим голами в Бундеслиге этого сезона.

"Майнц" поднимается на шестую строчку с 13 очками в активе. Правда, сразу 5 команд в этом туре могут потеснить их с этой позиции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майнц Аугсбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...