Бавария – Хоффенхайм. Прогноз матча Бундеслиги на 23.10.2021

Бундеслига, 9-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Хоффенхайм" 16:30

Трансляция – Megogo

Бавария

"Бавария" после международного перерыва мягче не стала. Сначала команда Юлиана Нагельсманна жесточайше разобралась с "Байером" (5:1), который представляли едва ли не главным конкурентом "рекордмайстера" на старте Бундеслиги. 5 безответных мячей до перерыва такие разговоры быстро завершили. А на неделе досталось ещё и "Бенфике" (0:4), получившей все мячи в последнюю 20-минутку. "Байер" столько же получил за отрезок с 30 по 40 минуту.

"Бавария" стала экспертом в оперативном уничтожении соперника, решая исход встречи быстро и неумолимо. В Лиссабоне также сыграла ставка Нагельсманна на Сане, засиявшего после смены фланга у нового тренера. 2+1 в ворота португальцев не дадут соврать, как и 12 результативных действий в сезоне вообще. За весь прошлый было 18.

Из плохого – потери Альфонсо Дэвиса и Горецки. Нагрузка на Сане возрастёт с выходом Люки Эрнандеса слева в защите, а в паре с Киммихом ожидаем увидеть Забитцера.

Хоффенхайм

У первого клуба Нагельсманна дела по их меркам идут недурно. Порой "Хоффенхайму", как в прошлом туре, даже удаётся подражать "Баварии", где они разнесли "Кёльн" (5:0). Ещё был разгром "Аугсбурга" (0:4), приличное поражение Дортмунду (3:2) и победа над "Вольфсбургом" (3:1).

У "деревенских парней" полный порядок с обороной (5-я защита по допущенным моментам у своих ворот в лиге), всего один пропущенный со стандартов и гибкий тактический арсенал – в этом сезоне в зависимости от оппонентов использовали сразу 4 схемы. А впереди угрозы стоит ждать от каждого – сразу 12 игроков "Хоффе" забивали в этой кампании Бундеслиги.

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Статистика и факты

В 8 последних встречах команд было забито 3 и более голов

"Бавария" выиграла 5 из 6 последних домашних игр против "Хоффенхайма"

"Хоффенхайм" не сумел победить в 11 из 12 последних выездных встречах

"Бавария" забивала 3 гола в 6 из 7 последних матчей Бундеслиги

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Эрнандес, Зюле, Упамекано, Павар – Забитцер, Киммих – Сане, Мюллер, Гнабри – Левандовски

Хоффенхайм: Бауманн – Раум, Фогт, Ричардс, Акпогума – Сков, Руди, Гриллич, Гайгер – Бебу, Крамарич

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Хоффенхайм от UA-Футбол

Победа "Баварии" 4:1. "Хоффенхайм" хорош, но лишь по своим меркам. Мюнхен сейчас выглядит едва ли не самой грозной силой Европы, и даже кадровые проблемы не должны помешать им взять очередные 3 очка.