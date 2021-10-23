Бундеслига, 9-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Хоффенхайм" 4:0

Голы: Гнабри (16), Левандовски (30), Чупо-Мотинг (82), Коман (87)

Бавария: Нойер – Ричардс, Эрнандес (Зюле, 46), Упамекано, Павар – Забитцер (Толиссо, 76), Киммих – Мусиала (Коман, 70), Мюллер (Чупо-Мотинг, 65), Гнабри (Сане, 76) – Левандовски

Хоффенхайм: Бауманн – Ричардс, Гриллич, Пош – Раум, Гайгер (Штиллер, 83), Самассеку (Руди, 58), Акпогума (Раттер, 27) – Ларсен (Сков, 58), Бебу (Адамян, 83) – Крамарич

Предупреждение: Руди (60), Раум (74)

"Бавария" даже в эконом-режиме не изменила привычке, и уничтожила очередного соперника. На этот раз им стал "Хоффенхайм", которых мюнхенцы вслед за "Байером" и "Бенфикой" также обыграли с разницей в четыре мяча.

В планах "рекордмайстера" не было разгрома. Возможно, впервые в сезоне. Но планы планами, а у них это в ДНК. Выдав ударные полчаса, "рекордмайстер" остановился. И игра могла завершиться скромной победой, но вышедшие с лавки игроки решили добивать оппонентов.

Нагельсманн сегодня предоставил шансы Мусиале и Ричардсу, а в центре полузащиты вместо простывшего Горецки вышел Забитцер. Мюллера сняли рано, Эрнандес отыграл тайм. Да и в целом традиционная интенсивность держалась ровно полчаса. В "Баварии" играют люди, и Юлиан об этом вспомнил, не став лишний раз перегружать команду.

"Бавария" в дебюте откровенно давила правым флангом, регулярно создавая возможности для Гнабри. Серж сначала забил, но мяч отменили из-за фола Мусиалы. Прошло пару минут, Мусиала вновь вывел Гнабри на ударную позицию, и на этот раз отменять гол экс-игрока "Хоффенхайма" причин не было.

Умница Гнабри создал и второй. Отработал в защите, отобрав мяч у своей лицевой, и тут же начал контратаку. Мюллер поборолся, выкатил Левандовски, а тот дальним ударом забил свой 10-й гол в нынешнем розыгрыше Бунделиги.

Второй тайм был простой формальностью, и "Бавария" была на удивление сдержанной. Но в последние 15 минут вышли голодные Чупо-Мотинг, Коман и Толиссо, и организовали ещё два мяча. Диспетчером неожиданно выступил Упамекано. Сначала Дайо курьёзно ассистировал Чупо-Мотингу, а вскоре выдал гениальную передачу на Комана через всё поле, а француз отметил возвращение после проблем с сердцем своим первым мячом в кампании.

"Бавария" сохраняет первое место, а также немало сил. Весной это обязательно вспомнится. Поломанный состав, стоивший им вылета от ПСЖ в прошлой ЛЧ, видимо врезался в память боссов клуба. С сегодняшним подходом шанс избежать подобного возрастают.