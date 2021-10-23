Бундеслига. Спокойные победы Лейпцига и БД, очередная неудача Вольфсбурга

Бундеслига, 9-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Гройтер" 4:1

Голы: Поульсен (46), Форсберг (53, пен), Собослаи (65), Новоа (88) – Хргота (45, пен)

"РБ Лейпциг" разгромил "Гройтер", переломив игру во втором тайме. Команда Джесси Марша к перерыву уступала в один мяч, хотя новички Бундеслиги могли забивать и больше. У Дудзяка и Хрготы было по два убойных момента, и в итоге забить удалось лишь последнему, да и то с пенальти.

Во второй половине на поле были только хозяева, жестоко наказав "Гройтер" за расточительность. Поульсен уже в первой атаке сравнял счёт, а вскоре Форсберг вывел свою команду вперёд. Под конец включился свежий Собослаи, записав на свой счёт гол и результативную передачу.

Билефельд, "Билефельдер Альм"

"Арминия" – "Боруссия" Д 1:3

Голы: Клос (87, пен) – Джан (31, пен), Хуммельс (45), Беллингем (72)

"Боруссия" на неделе потерпела унизительное поражение от "Аякса". Марко Розе исповедует похожие принципы с доминантами нидерландского футбола, но на их уровне демонстрировать те же вещи БД еще не в состоянии.

Но порадовать своей игрой всё равно может. Если не тонким командным взаимодействием, так шедевральными голами. Сегодня Хуммельс и Беллингем забили по достойному претенденту на гол сезона. Капитан разразился невероятным ударом слёту из-за предел штрафной, а юный англичанин обыграл троих в чужой штрафной, после чего перебросил кипера изящной подсечкой.

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Фрайбург" 0:2

Голы: Линхарт 27, Хелер (68)

А вот "волки" продолжают платить по счетам. "Вольфсбург" с заметным участием фортуны сумел победить в первых 4 турах Бундеслиги и даже смог ненадолго задержаться на первой строчке. Но везение закончилось, да и команду ван Боммеля успели раскусить – отсюда уже четвёртое поражение кряду в лиге вдобавок к неудаче с "Зальцбургом" в ЛЧ на неделе.

Коварный Кристиан Штрайх лишил "Вольфсбург" их главной силы (прессинга), просто отдав мяч хозяевам, с которым они не смогли толково распорядиться. "Фрайбург" повёл благодаря стандарту – с углового отличился Линхарт. После перерыва "Вольфсбург" начал открываться, и получил ещё один – на этот раз от Хелера. Образцовый перфоманс "Фрайбурга".