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Киммих не вакцинируется из-за отсутствия долгосрочных исследований. Однако он не отрицает коронавирус и поддерживает вакцинацию

Германия
(1 голосов)

Интересная мысль

Киммих не вакцинируется из-за отсутствия долгосрочных исследований. Однако он не отрицает коронавирус и поддерживает вакцинацию

Фото: goal.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Игрок мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих прокомментировал, почему он до сих пор не вакцинировался:

"Я не уверен из-за отсутствия долгосрочных исследований. Я, конечно, осознаю свою ответственность и придерживаюсь всех правил, включая тесты каждые два-три дня. Но каждый должен принимать решение сам.

Однако я не возражаю ковид и не являюсь противником вакцины. Я не говорю категорически, что не буду делать эту процедуру. Вполне возможно, что я вакцинуюсь в будущем", - сказал Киммих.

Отметим, что Йозуа - один из пяти футболистов "Баварии", которые еще не прошли курс вакцинации от ковид-19. Правда, Киммих вместе со своим партнером по клубу и сборной Германии Леоном Горецкий продвигают инициативу борьбы против пандемии. Они оба пожертвовали по одному миллиону евро и создали проект We Kick Corona, который помогает собирать пожертвования для помощи людям, пострадавшим от ковида. Также 26-летний полузащитник поддерживает вакцинацию, однако сам пока не вакцинируется через небольшое время исследований прививки от коронавируса.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Леон Горецка Йозуа Киммих коронавирус
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Источник:
SkySports

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Комментарии (1)
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
24.10.2021 в 13:13
Респект ему!
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