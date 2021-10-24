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Киммих не вакцинируется из-за отсутствия долгосрочных исследований. Однако он не отрицает коронавирус и поддерживает вакцинацию
Интересная мысль
Фото: goal.com / Автор: неизвестен
Игрок мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих прокомментировал, почему он до сих пор не вакцинировался:
"Я не уверен из-за отсутствия долгосрочных исследований. Я, конечно, осознаю свою ответственность и придерживаюсь всех правил, включая тесты каждые два-три дня. Но каждый должен принимать решение сам.
Однако я не возражаю ковид и не являюсь противником вакцины. Я не говорю категорически, что не буду делать эту процедуру. Вполне возможно, что я вакцинуюсь в будущем", - сказал Киммих.
Отметим, что Йозуа - один из пяти футболистов "Баварии", которые еще не прошли курс вакцинации от ковид-19. Правда, Киммих вместе со своим партнером по клубу и сборной Германии Леоном Горецкий продвигают инициативу борьбы против пандемии. Они оба пожертвовали по одному миллиону евро и создали проект We Kick Corona, который помогает собирать пожертвования для помощи людям, пострадавшим от ковида. Также 26-летний полузащитник поддерживает вакцинацию, однако сам пока не вакцинируется через небольшое время исследований прививки от коронавируса.
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