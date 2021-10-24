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И без тренера могут. Бавария - Хоффенхайм 4:0. Видео голов и обзор матча

Германия
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Очередная уверенная победа мюнхенцев

И без тренера могут. Бавария - Хоффенхайм 4:0. Видео голов и обзор матча

Фейсбук Баварії/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча девятого раунда немецкой Бундеслиги, в котором "Бавария" на переполненной "Альянц Арене" принимала "Хоффенхайм". Особого давления соперника хозяева не почувствовали, и отличились в воротах Бауманна по два раза в каждом из таймов. Особенно красивым получился гол Левандовского, который записал в свой актив уже 10-й мяч в этом чемпионате.

"Бавария" - "Хоффенхайм" 4:0 (2:0)

Голы: Гнабри 16, Левандовский 30, Чупо-Мотинг 82, Коман 87

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В статье: Бавария (Мюнхен) Хоффенхайм (Зинсхайм)
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