Вольфсбург уволил Ван Боммела после четвертого поражения подряд

Немецкий "Вольфсбург" уволил главного тренера команды, а в прошлом известного футболиста, Марка Ван Боммела. Под его руководством клуб проиграл четыре последние матчи в Бундеслиге.

"Волки" уступили "Хоффенхайму", "Боруссии М", "Униону" и "Фрайбургу". Кроме этого, команда проиграла "Зальцбургу" в Лиге чемпионов.

Тренер был назначен на должность в июле текущего года. Он вывел команду на поле в 13 поединках и показал результат всего в 1,15 очков за матч в среднем.