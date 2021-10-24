  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Вольфсбург уволил Ван Боммела после четвертого поражения подряд
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вольфсбург уволил Ван Боммела после четвертого поражения подряд

Германия
(1 голосов)

Клуб решил расстаться с коучем

Вольфсбург уволил Ван Боммела после четвертого поражения подряд

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий "Вольфсбург" уволил главного тренера команды, а в прошлом известного футболиста, Марка Ван Боммела. Под его руководством клуб проиграл четыре последние матчи в Бундеслиге.

"Волки" уступили "Хоффенхайму", "Боруссии М", "Униону" и "Фрайбургу". Кроме этого, команда проиграла "Зальцбургу" в Лиге чемпионов.

Тренер был назначен на должность в июле текущего года. Он вывел команду на поле в 13 поединках и показал результат всего в 1,15 очков за матч в среднем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ван Боммел Вольфсбург (Вольфсбург) Бундеслига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...