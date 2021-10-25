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Почетный президент Баварии о деле Люка Эрнандеса: Это смехотворно, полная чушь
Недовольство понять можно
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс высказался о ситуации, сложившейся вокруг защитника команды Люки Эрнандеса. "Он женат, это его жена. Чушь", – приводит его цитату Sport 1.
"Это смехотворно, полная чушь. Он женат, это его жена. И теперь он должен отправиться в тюрьму из-за истории, которая случилась несколько лет назад. Чушь", – сказал Хенесс.
Напомним, что француз должен отправиться в тюрьму по делу о нападении на свою жену в 2017 году. Тогда и Люка, и Амелия де ла Оса Льоренте были приговорены к общественным работам и оштрафованы.
Им также запретили встречаться или общаться в течение шести месяцев. Однако Эрнандес и Де ла Оса в июне 2017-го вместе отправились на Багамы (к тому моменту Амелия вышла замуж за футболиста), после чего были задержаны в Мадриде.
Эрнандес был обвинен в нарушении судебного запрета. Впоследствии прокурор потребовал приговорить футболиста к одному году тюремного заключения. Апелляция его адвокатов на решение была отклонена, поскольку он уклонился от выполнения общественных работ.
Предъявленное к Эрнандесу требование вызвано не первоначальными обвинениями в нападении на девушку, а неподчинением судебному решению.
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