Нагельсманн не будет руководить Баварией в матче с Боруссией

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн не сможет руководить командой в матче 2-го квалификационного раунда Кубка Германии против менхенгладбахской "Боруссии".

"К сожалению, меня не будет в Менхенладбахе. Со мной все в порядке. Я по-прежнему нахожусь на домашнем карантине. Вчера у меня был тест, который показал, что я не могу присутсвовать на матче", — приводит слова Нагельсманна официальная странице мюнхенского клуба в Twitter.

Встреча "Баварии" с "Боруссией" состоится 27 октября.