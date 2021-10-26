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Нагельсманн не будет руководить Баварией в матче с Боруссией
Тренер находится на карантине
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн не сможет руководить командой в матче 2-го квалификационного раунда Кубка Германии против менхенгладбахской "Боруссии".
"К сожалению, меня не будет в Менхенладбахе. Со мной все в порядке. Я по-прежнему нахожусь на домашнем карантине. Вчера у меня был тест, который показал, что я не могу присутсвовать на матче", — приводит слова Нагельсманна официальная странице мюнхенского клуба в Twitter.
Встреча "Баварии" с "Боруссией" состоится 27 октября.
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