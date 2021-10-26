Кубок Германии. Азар выводит БД в следующий раунд, Герта испытала проблемы с командой 4-го дивизиона

Кубок Германии, второй раунд

Боруссия Д - Ингольштадт 2:0

Голы: Азар 72, 81

Действующий обладатель Кубка Германии "Боруссия" решила исход встречи с второлиговым "Ингольштадтом" лишь в последние 20 минут встречи. Главным героем "шмелей" стал Торган Азар. Бельгиец вышел на поле на 71-й минуте, и сразу же забил гол с передачи Брандта. Через 10 минут дуэт повторил успех и поставил точку в поединке.

Бабельсберг – РБ Лейпциг 0:1

Гол: Собослаи 45

"Быки" приехали в "Бабельсберг", представляющий Региональную северо-восточную лигу (4 дивизион), и решили задачу прохода в следующий раунд не самым убедительным образом. Доминик Собослаи забил единственный матч во встрече под занавес первого тайма, остроумно побив между ног вратарю. Поульсен трижды выводил венгра сам на сам, но полузащитник смог реализовать лишь один шанс за матч.

Хоффенхайм – Хольштайн 5:1

Голы: ван ден Берг 3 (автогол), Валь 31 (автогол), Штиллер 59, Даббур 72, Ларсен 84 – Нойман 47

"Хольштайн" в минувшем сезоне сенсационно дошёл до полуфинала Кубка, где их остановили будущие чемпионы из Дортмунда (5:0). В этот раз их путь был прерван уже во втором раунде - "Хоффенхайм" принялся яро доказывать своё превосходство. Хоть и не без помощи соперника, в первые полчаса забившего два мяча в свои ворота. Отыграв один гол после перерыва, "Хольштайн" посыпался.

Пройссен – Герта 1:3

Голы: Дитерс 41 – Йоветич 3, Бельфодиль 79, Рихтер 83

Удаление: Ремберг 45+2 (Пройссен)

Ещё один представитель четвертого дивизиона "Пройссен Мюнстер" потрепал нервы столичной "Герте". Йоветич открыл счёт в дебюте, но хозяева и не думали сдаваться, сравняв счёт на 41-й минуте. Но затем Ремберг заработал второе предупреждение, и облегчил "Герте" жизнь. В итоге берлинцы сняли вопросы только за 10 минут до финального свистка.

Мюнхен 1860 – Шальке 04 1:0

Гол: Лекс 5

Удаление: Тшау (48, Шальке)

"Шальке" вылетел во вторую Бундеслигу, но на этом страдания именитого клуба не прекратились. Уже во втором раунде Кубка Германии их выбил скромный "Мюнхен 1860". Соседи "Баварии" рано повели благодаря комичному голу Штефану Лексу между ног Ферманну, который в итоге так и остался единственным в матче. Гельзенкирхенцы пытались отыграться, но глупое удаление Тшау после перерыва не позволило им справиться с этой задачей.