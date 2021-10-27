Кубок Германии. Баварию вынесли 0:5, Карлсруэ шокировал Байер

Кубок Германии, второй раунд

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Бавария 5:0

Голы: Коне 2, Бенсебаини 15, 21 (пен), Эмболо 51, 57

"Боруссия" Гладбах сделала невероятное – не только остановила "Баварию", но ещё и сделала это в максимально унизительной для "рекордмайстера" манере. К мюнхенцам были вопросы и на выходных, но это не помешало им разгромить "Хоффенхайм" (4:0). Тогда это было похоже на экономию сил от Нагельсманна. А это было предвестником сегодняшнего ужаса.

"Бавария" вышла стартовой 11-ткой и выглядела вполне мотивированной. Но на настоящую доминантную "Баварию" с первой до последней минуты были похожи их оппоненты. "Боруссия" нагло накрывала мюнхенцев прямо у их штрафной и смело разбивала их прессинг так, словно им противостоит "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера.

"Боруссия" натурально задушила соперника. Дэвис грубо ошибся уже на первой минуте и подарил гол Коне. Упамекано напомнил себя образца прошлого года в "Лейпциге", привезя парочку голов. Бенсебаини издевательски реализовал пенальти после циркового номера Люки Эрнандеса в своей штрафной. 3:0 к перерыву и ноль шансов у "Баварии". Самое удивительное, что во втором тайме ничего не изменилось. Эмболо оформил дубль и сделал из Упамекано посмешище.

Жесточайший удар по достоинству "Баварии". Мастеркласс от Ади Хюттера для его юного коллеги Нагельсманна. Такого унижения они не знали с 1974-го года, когда "Боруссия" М с идентичным счётом снесла их в чемпионате. Кубок вновь уходит от Мюнхена. После самого разгромного поражения в турнире в истории клуба. Невероятно.

Леверкузен, БайАрена

Байер – Карлсруэ 1:2

Голы: Фримпонг 54 – Куэто 4, Чой Кён Рок 63

После международного перерыва "Байер" сам не свой. За уничтожением от "Баварии" (1:5) последовала упущенное преимущество с "Кёльном" (2:2), ничья в ЛЕ, а теперь ещё и сенсационный вылет от "Карлсруэ" уже во втором раунде Кубка Германии.

Леверкузенцы пропустили "дешёвый" гол в дебюте, но на старте второго тайма Фримпонг восстановил паритет. Фримпонг разыграл настолько наглую стеночку с Амири, что казалось, сейчас-то команда Херардо Сеоане легко дожмёт. Но катастрофическая ошибка Градецки, подарившего мяч форварду "Карсруэ" в своей штрафной, стоила "Байеру" вылета.

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Кёльн 0:2

Голы: Модест 72, 77

Да здравствует французский Роберт Левандовски! Ровесник поляка Антони Модест продолжает уничтожать и в свои 33 года проводит едва ли не лучший сезон в карьере. Таргетмен начал с 4 голов в 5 стартовых матчах Бундеслиги, немного затих, чтоб разразиться двумя дублями на этой неделе. На выходных Модест вытащил мёртвую игру против "Байера" (2:2), а сегодня вывел "Кёльн" в следующий раунд Кубка Германии.

Ганновер, ХДИ-Арена

Ганновер – Фортуна Д 3:0

Гол: Керк 30, Байер (90+2, 90+5)

"Ганновер" разгромил своих коллег по второй Бундеслиге из "Фортуны". Хозяева вели в счёте с 30-й минуты, когда отличился Себастьян Керк, но исход был решён лишь в компенсированное ко второму тайме времени – форвард Максимилан Байер дважды вырвался в контратаку и оперативно оформил дубль.

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Аугсбург 2:2 (5:4 пен)

Голы: Пантович 12, 53 – Оксфорд 55, Варгас 58

"Бохум" в очередной раз в этом сезоне показал, что они не лыком шиты. Новичок Бундеслиги выиграл два последних матча чемпионата, доказав, что собираются задержаться в элите, несмотря на откровенно слабенький состав. А теперь "несгибаемые" ещё и закрепили успех в Кубке, сполна оправдав своё прозвище победой в серии послематчевых пенальти, реализовав все 5 ударов с точки.

Дрезден, Глюксгаз-Штадион

Динамо Дрезден – Санкт-Паули 2:3 (доп. время)

Голы: Дафернер 66, Цирайс (73, автогол) – Пакярада 63, Диттген 71, Бухтманн 101

"Динамо" и "Санкт-Паули" устроили настоящую битву. Первый час игра на "Глюксгаз-Штадион" протекала крайне вяло – оба соперника были настроены на оборону. Но потом пошёл боевик. Быстрый обмен двумя голами и напряженный экстра-тайм, в котором гости всё-таки дожали. "Динамо" дважды отыгрывался по ходу встречи, но на третий камбек Дрезден не хватило.

Мангейм, Карл-Бенц-Штадион

Вальдхоф – Унион 1:3 (доп. время)

Голы: Россипаль 4 – Беренс 18, 118, Авоньи 94

У "Униона" неожиданно возникли проблемы с третьеголиговым "Вальдхофом". Столичной команде тоже пришлось играть дополнительное время, и в итоге Авоньи и Беренсу удалось выжать положительный результат для своей команды.