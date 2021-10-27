Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сенсация со знаком минус для Леверкузена. Байер - Карлсруэ 1:2. Обзор матча, видео голов
Байер - Карлсруэ 1:2, смотреть онлайн Кубок Германии, обзор матча, видео голов от 27.10.2021
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Одна из самых больших сенсаций в Кубке Германии. Во втором раунде один из лидеров Бундеслиги "Байер" проиграл представителю второго дивизиона "Карлсруэ". Для "Байера" этим результатом продолжилась полоса неудач, для "Карлсруэ" это исторический вечер.
Смотрите, как развивались события, в видеообзоре матча Кубка Германии.
Леверкузен, БайАрена
Голы: Фримпонг 54 – Куэто 4, Чой Кён Рок 63
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- КУ. Мариуполь - Динамо 1:2. Во втором тайме чуть поиграли в футбол
- Мариуполь – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины
- Воробей: На Зинченко в ближайших матчах сборной можно сильно не рассчитывать
- Кубок Германии. Баварию вынесли 0:5, Карлсруэ шокировал Байер
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...