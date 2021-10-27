Сенсация со знаком минус для Леверкузена. Байер - Карлсруэ 1:2. Обзор матча, видео голов

Одна из самых больших сенсаций в Кубке Германии. Во втором раунде один из лидеров Бундеслиги "Байер" проиграл представителю второго дивизиона "Карлсруэ". Для "Байера" этим результатом продолжилась полоса неудач, для "Карлсруэ" это исторический вечер.

Смотрите, как развивались события, в видеообзоре матча Кубка Германии.

Леверкузен, БайАрена

Байер – Карлсруэ 1:2

Голы: Фримпонг 54 – Куэто 4, Чой Кён Рок 63