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Сенсация со знаком минус для Леверкузена. Байер - Карлсруэ 1:2. Обзор матча, видео голов

Германия
(1 голосов)

Байер - Карлсруэ 1:2, смотреть онлайн Кубок Германии, обзор матча, видео голов от 27.10.2021

Сенсация со знаком минус для Леверкузена. Байер - Карлсруэ 1:2. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Одна из самых больших сенсаций в Кубке Германии. Во втором раунде один из лидеров Бундеслиги "Байер" проиграл представителю второго дивизиона "Карлсруэ". Для "Байера" этим результатом продолжилась полоса неудач, для "Карлсруэ" это исторический вечер.

Смотрите, как развивались события, в видеообзоре матча Кубка Германии.

Леверкузен, БайАрена

Байер – Карлсруэ 1:2

Голы: Фримпонг 54 – Куэто 4, Чой Кён Рок 63

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В статье: Байер (Леверкузен) Карлсруэ (Германия)
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