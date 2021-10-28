Врожденный хищник в роли жертвы. Видео шокирующего поражения Баварии в Кубке Германии от Гладбаха, 0:5

"Бавария" – это футбольный хищник по своей природе. Соперники, попадающие под горячую руку, обычно не знают пощады. Но во втором раунде Кубка Германии произошло нечто невероятное – сама "Бавария" оказалась в роли жертвы. Она проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха со счетом 0:5. Это при том, что действовали мюнхенцы основным составом. Просто шок!

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка Кубка Германии.

Кубок Германии, второй раунд

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Бавария 5:0

Голы: Коне 2, Бенсебаини 15, 21 (пен), Эмболо 51, 57