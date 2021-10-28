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Врожденный хищник в роли жертвы. Видео шокирующего поражения Баварии в Кубке Германии от Гладбаха, 0:5
Боруссия М - Бавария ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 27.10.2021 ⋇ Кубок Германии на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" – это футбольный хищник по своей природе. Соперники, попадающие под горячую руку, обычно не знают пощады. Но во втором раунде Кубка Германии произошло нечто невероятное – сама "Бавария" оказалась в роли жертвы. Она проиграла "Боруссии" из Менхенгладбаха со счетом 0:5. Это при том, что действовали мюнхенцы основным составом. Просто шок!
Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка Кубка Германии.
Кубок Германии, второй раунд
Менхенгладбах, Боруссия Парк
Боруссия М – Бавария 5:0
Голы: Коне 2, Бенсебаини 15, 21 (пен), Эмболо 51, 57
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