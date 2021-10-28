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Босс Боруссии Д рассказал, почему агент Холанда сорвал переход Эрлинга в Манчестер Юнайтед

Германия
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(1 голосов)

Норвежец мог сейчас играть у Сульшера

Босс Боруссии Д рассказал, почему агент Холанда сорвал переход Эрлинга в Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал стратегию клуба по привлечению молодых талантов, вспомнив о трансфере норвежского нападающего Эрлинга Холанда. В 2019 году форвард переехал в Германию, покинув "Зальцбург".

"Наше предложение по Холанду не было лучшим. Предложение "Манчестер Юнайтед" было лучше. Однако Мино Райола понял, что Эрлингу будет лучше остаться с нами. У нас нет запретов, которые не будут позволять молодым футболистам играть".

Напомним, в 2022-м "Боруссия" должна отпустить игрока, так как в контракте не прописаны никакие отступные в размере 75 миллионов евро.

Читайте такжеAS: В контракте Эрлинга Холанда нет отступных. Боруссия Д отпустит форварда летом

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ханс-Йоахим Ватцке Мино Райола Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
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Комментарии (3)
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zafo38
28.10.2021 в 13:38
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Red_Cat (Салоники)
28.10.2021 в 13:21
мина раёла - редкостный nugap, который загубил много футболистов.
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Romerik (YNWA)
28.10.2021 в 14:12
Готов с тобой поспорить на этот счёт..Если смотреть на футбол с точки зрения бизнеса, то он лучший в мире агент. После сделки и он и его игрок остаются в выигрыше. Сходу я и не вспомню кому он там загубил карьеру
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