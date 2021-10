Босс Боруссии Д рассказал, почему агент Холанда сорвал переход Эрлинга в Манчестер Юнайтед

Председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал стратегию клуба по привлечению молодых талантов, вспомнив о трансфере норвежского нападающего Эрлинга Холанда. В 2019 году форвард переехал в Германию, покинув "Зальцбург".

#BVB CEO Watzke on Borussia’s strategy of landing top talents: „Our offer for Haaland was not the best, " he says to OMR. "The offer from Manchester United was better. However Mino Raiola realized that Erling is better off with us.(…)We have no inhibitions to let them play." ⚫️????