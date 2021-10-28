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Босс Боруссии Д рассказал, почему агент Холанда сорвал переход Эрлинга в Манчестер Юнайтед
Норвежец мог сейчас играть у Сульшера
Getty Images / Global Images Ukraine
Председатель совета директоров дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал стратегию клуба по привлечению молодых талантов, вспомнив о трансфере норвежского нападающего Эрлинга Холанда. В 2019 году форвард переехал в Германию, покинув "Зальцбург".
"Наше предложение по Холанду не было лучшим. Предложение "Манчестер Юнайтед" было лучше. Однако Мино Райола понял, что Эрлингу будет лучше остаться с нами. У нас нет запретов, которые не будут позволять молодым футболистам играть".
#BVB CEO Watzke on Borussia’s strategy of landing top talents: „Our offer for Haaland was not the best, " he says to OMR. "The offer from Manchester United was better. However Mino Raiola realized that Erling is better off with us.(…)We have no inhibitions to let them play." ⚫️????— Patrick Berger (@berger_pj) October 28, 2021
Напомним, в 2022-м "Боруссия" должна отпустить игрока, так как в контракте не прописаны никакие отступные в размере 75 миллионов евро.
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