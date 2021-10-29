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Нагельсманн о вылете от Менхенгладбаха: Это один из самых грустных моментов в моей карьере

Германия
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Не их соперник

Нагельсманн о вылете от Менхенгладбаха: Это один из самых грустных моментов в моей карьере

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн высказался о вылете от гладбахской "Боруссии" со счетом 0:5 из Кубка Германии, а также о возвращении после ковида. "Мы показали, что мы люди", – заявил менеджер.

"Не было такого, что мы кричали друг другу по телефону о том, как все плохо. Но это один из самых грустных моментов в моей карьере.

Мы показали, что мы люди, а не машины. Нужно снова и снова доказывать, что "Бавария" – одна из лучших команд в Европе", – сказал Нагельсманн.

Также тренер сообщил, что, вероятно, будет руководить командой лично в матче Лиги чемпионов против "Бенфики".

"Видео – это, конечно, хорошо, но это все равно не то. Это подтвердит любой учитель, работающий с детьми удаленно во время коронавируса", – сказал специалист.

Напомним, что "Бавария" играла без Юлиана у бровки, так как тренер заразился коронавирусом. Следующий матч против "Униона" пройдет вновь без Нагельсманна – начало 30 октября в 16:30 по киевскому времени.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Юлиан Нагельсманн
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Источник:
sueddeutsche.de

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