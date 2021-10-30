Бундеслига. Бавария бьёт Унион, Кофельдт стартует с победы над Байером

"Бавария" смыла позор после 0:5 от Гладбаха в кубке, разгромив на выезде "Унион". Берлинцы ранее никогда не пропускали больше двух от "рекордмайстера" в Бундеслиге, и имеют одну из лучших оборон чемпионата, но Мюнхен это не волновало. Первое место остаётся за "Баварией".

Левандовски оформил дубль со стандартов (пенальти+штрафной), а ещё трижды "Бавария" забила в образцовых контратаках, наказав "Унион" за дерзкий прессинг. К чести столичной команды, они тоже нашли свои мячи, эксплуатируя слабый правый фланг Станишича. Сначала Гисельман перегрузил фланг Йосипа, а затем то же самое сделал и Беренс, выкатив Рюэрсону на пустые ворота. Вскоре Станишича заменил Павар, и лавочка прикрылась.

Бундеслига, 10-й тур

Берлин, Ан дер Альтен Фёрстерей

Унион - Бавария 2:5

Голы: Гисельман 43, Рюэрсон 65 – Левандовски 15 (пен), 23, Сане 34, Коман 60, Мюллер 79

"Кёльн" дал достойный бой "Боруссии", нанеся на 13 ударов больше соперника. В отсутствии Холанда на помощь Дортмунду вновь пришёл Торган Азар, открыв счёт в конце первого тайма. До этого Азар-младший также отметился дублем в кубке. Тиггес снял все вопросы о победителе в середине второй половины, хотя "козлы" дерзко огрызались и на гол престижа наиграли уж точно.

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Кёльн 2:0

Голы: Азар 40, Тиггес 63

"Байер" продолжает своё падение, не сумев выиграть уже в пятом матче подряд после международной паузы, пав жертвой "Вольфсбуга". Дебют Флориана Кофельдта под руководством "волков" выдался неоднозначным: с одной стороны, очень качественная игра в обороне против атакующей мощи Леверкузена с всего одним шансом у соперника.

Но вот голы "Байер" придумал себе сам. Мяч Нмеча на 48-й минуте претендует на номинацию самого лёгкого гола сезона в Бундеслиге. Через пару минут Арнольд добил чаяния "Байера" на положительный результат, удвоив преимущество. На этом и закончили.

Леверкузен, БайАрена

Байер – Вольфсбург 0:2

Голы: Нмеча 48, Арнольд 51

А вот "Фрайбург" обороты сбавлять не собирается, забравшись в топ-3 Бундеслиги. Команда Кристиана Штрайха на опыте переиграла новичка чемпионата "Гройтер". Сдержанный стиль и попытки подловить соперника на его собственных ошибках полностью себя оправдали. "Гройтер" облегчил задачу хозяевам, забив в свои ворота, а также подарил пенальти в концовке. Гроссмейстерская партия от Штрайха.

Фрайбург, Шварцвальд-Штадион

Фрайбург – Гройтер 3:1

Голы: Аста 20 (автогол), Хефлер 39, Грифо 79 (пен) – Левелинг 74

"Майнц" поддержал тенденцию тура, и тоже взял ожидаемые три очка в Билефельде. "Арминия" даже сумела забить и потрепать нервы фавориту, но на деле игра всецело складывалась по сценарию "Майнца", и будь они хладнокровнее в завершении, всё могло бы обернуться если не разгромом, то уж точно спокойной победой. Снова на помощь пришёл Буркардт, забив победный мяч, продлив свою голевую серию до 3 матчей. Так и до вызова в сборную недалеко.

Билефельд, Билефельдер Альм

Арминия – Майнц 1:2

Голы: Лаурсен 42 – Ли Джэ Сон 25, Буркардт 68