Бундеслига, 10-й тур

Франкфурт-на-Майне, "Дойче Банк Парк"

"Айнтрахт" – "РБ Лейпциг" 0:1

Гол: Тута (90+4) – Поульсен (35)

"Айнтрахт": Трапп – Тута, Хинтереггер, Ндика – Туре (Хауге, 59), Соу, Хрустич (Баркок, 59), Дурм (Ламмерс, 71) – Камада, Костич – Борре (Ахе, 82)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Симакан, Орбан, Гвардиол – Мукиеле, Хайдара, Кампль (Лаймер, 65), Анхелиньо – Нкунку (Ольмо, 89), Собослаи (Форсберг, 83) – Поульсен (Силва, 65)

Предупреждение: Трапп (69)

"РБ Лейпциг" потерял верную выездную победу во Франкфурте. Таким образом "быки" не воспользовались осечками "Байера" и "Униона", и не врываются в зону Лиги Чемпионов.

Матч на "Дойче Банк Парк" был абсолютно типичным для команды Джесси Марша на старте карьеры американца в Лейпциге: классный прессинг, напрочь лишивший соперника какой-либо контригры, и существенные проблемы в позиционной атаке. Ну и ещё одна характерная черта для "быков" в этой кампании – если моменты всё-таки удаётся создавать каким-то другими, побочными путями, то с их реализацией возникают серьёзные трудности. Чего стоит только промах Форсберга по пустым воротам в концовке – точная иллюстрация РБ в этой кампании.

Таков был сценарий и сегодня. Поульсен забил свой классический рабоче-крестьянский гол не то бедром, не то задницей, и, казалось, добыл для своей команды заслуженный результат. Затем был тотальный контроль, промахи Нкунку и компании, когда соперник стал раскрываться, и катастрофа в концовке. На последних секундах "Айнтрахт" добыл стандарт и чудесным образом отыгрался – Тута принёс своей команде очко на 90+4 минуте, после чего просвистел финальный свисток.

"Айнтрахт" ужасен в этой кампании. И сегодня положительного результата не заслуживал. Будем надеяться, что этот подарок от фортуны позволит им поправить своё психологическое здоровье и позволит сделать шаг к возвращению на былой уровень. Потому что путь из претендента за ЛЧ к аутсайдеру – это не то, чего заслуживает этот клуб.