Под горячую руку. Унион - Бавария 2:5. Обзор матча, видео голов

"Бавария" на неделе шокирующе проиграла в Кубке Германии с пятью пропущенными от Гладбаха. Это изрядно задело самолюбие мюнхенского гегемона, поэтому в очередном туре Бундеслиги от "Баварии" ждали чего-то особенного. Можно сказать, случилось. Под горячую руку попал "Унион", пропустивший своих пять мячей (хоть и забил два).

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча чемпионата Германии.

Бундеслига, 10-й тур

Берлин, Ан дер Альтен Фёрстерей

Унион - Бавария 2:5

Голы: Гисельман 43, Рюэрсон 65 – Левандовски 15 (пен), 23, Сане 34, Коман 60, Мюллер 79