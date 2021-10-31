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Под горячую руку. Унион - Бавария 2:5. Обзор матча, видео голов
Унион - Бавария ⋉ 2:5 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 30.10.2021 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" на неделе шокирующе проиграла в Кубке Германии с пятью пропущенными от Гладбаха. Это изрядно задело самолюбие мюнхенского гегемона, поэтому в очередном туре Бундеслиги от "Баварии" ждали чего-то особенного. Можно сказать, случилось. Под горячую руку попал "Унион", пропустивший своих пять мячей (хоть и забил два).
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча чемпионата Германии.
Бундеслига, 10-й тур
Берлин, Ан дер Альтен Фёрстерей
Унион - Бавария 2:5
Голы: Гисельман 43, Рюэрсон 65 – Левандовски 15 (пен), 23, Сане 34, Коман 60, Мюллер 79
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