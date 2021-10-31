Бундеслига. Гладбах набирает обороты, Аугсбург неожиданно громит Штутгарт

Бундеслига, 10-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – Бохум 2:1

Голы: Плеа 12, Хофманн 40 – Блум 86

Боруссия М: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Гинтер, Скалли – Коне (Нойхаус 69), Закария – Плеа (Вольф, 82), Штиндль (Тюрам, 69), Хофманн – Эмболо

Бохум: Риман – Соарес, Ламбропулос, Машович, Гамбоа (Стафилидис, 46) – Реджбечай, Лосилла, Левен (Пантович, 77) – Хольтманн (Блум, 46), Полтер, Асано (Антви-Аджей, 77)

"Боруссия" уверенно победила "Бохум", но на фоне побед 5:0 над "Баварией" в Кубке Германии всё это было немного скромно. Но и не удивительно – после одной из величайших побед в этом веке у "жеребцов" не осталось ни физического, ни морального ресурса, да и новичок Бундеслиги своим закрытым стилем никак не способствовал возникновению голевого безумия на "Боруссия Парк".

Сегодня окупилась ставка Ади Хюттера на Алассана Плеа, получившего свой первый выход в старте в 5 последних турах. В последние недели Хюттер усадил француза вместе с Нойхаусом на лавку в угоди работоспособности команды, и Гладбах стал заметно примитивнее, если не сказать тупее. Умница Флориан продолжает сидеть, но есть надежды, что вскоре новый тренер за счёт командных механизмов сможет позволить себе держать в составе и его.

Плеа отметился не только первым голом за 8 туров, здорово открывшись под подачу Скалли на старте поединка, но и ассистировал Хофманну во втором голе, исполнив мини-Лукаку. Принял заброс из глубины, прикрыл мяч корпусом, стянул парочку оппонентов и расчистил дорогу Хофманну, который и получил удобную передачу от Алассана, и закрыл вопросы в матче.

В концовке "Бохум" отыграл один – Блум забил во втором туре подряд, нанеся хитрющий удар со штрафного в ближний угол Зоммера. Но о камбеке и речи не шло, скорее "Боруссия" могла забивать ещё, но Бенсебаини не сумел положить второй шедевр за неделю – после его удара ножницами мяч попал в штангу. 2:1.

Аугсбург, "ВВК Арена"

Аугсбург – Штутгарт 4:1

Голы: Оксфорд 30, Гауэлеу 52, Нидерлехнер 72, Финнбогасон 81 – Фюрлих 7

Аугсбург: Гикевич – Педерсен (Фрамбергер, 85), Оксфорд, Гауэлеу, Гумны – Варгас (Нидерлехнер, 69), Штробль (Груэсо, 61), Майер (Дорш, 69), Калиджури (Хан, 61) – Финнбогасон, Зекири

Штутгарт: Бредлоу – Кемпф (Мола, 39), Ито (Штенцель, 67), Антон – Эндо – Соса, Дидави (Ферстер, 46), Мангаля, Фюрлих (Кулибали, 23) – Климович (Фагир, 67), Аль-Гаддауи

"Штутгарт" продолжает настораживать удручающей игрой во втором сезоне после возвращения в элиту. Сегодня "швабы" имели верную возможность добыть вторую побед в девяти последних турах Бундеслиги, но умудрились разгромного уступить ещё более безнадёжному "Аугсбургу".

Дебют встречи был полностью за гостями. Летний новичок "шваб" Крис Фюрлих отметился первым голом за команду, неожиданно сместившись в центр и без шансов пробив в ближний угол Гикевича. "Штутгарт" контролировал игру, без конца владел мячом и задавливал соперника прессингом, но из-за ужасающей игры в одном компоненте всё преимущество в результат конвертировать не смог.

Этим компонентом была игра в обороне на стандартах. Центребки "Аугсбурга" Оксфорд и Гауэлеу забили по одному мяча с угловых (англичанин при этом спокойно мог класть дубль), выведя свою команду вперёд. Потом Нидерлехнер забил после подачи со штрафного, а Финнбогасон добавил уже с игры, когда исход уже был решён. Тихий ужас.