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Замена для Левандовского? Бавария нацелилась на форварда из Франции
Игрок может переехать в Германию
Getty Images
Мюнхенская "Бавария" активно интересуется нападающим "Нанта" Коло Муани. Тренеру команды Юлиану Наггельсману нужно усиление в линию атаки.
Клуб следит за 22-летним французом и готов начать переговоры по трансферу. Кроме мюнхенцев, на футболиста также претендуют "Тоттенхэм", "Айнтрахт" и менхенгладбахская "Боруссия".
В сезоне-2021/22 Муани провел 10 матчей за "Нант", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 10 миллионов евро.
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