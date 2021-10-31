Замена для Левандовского? Бавария нацелилась на форварда из Франции

Мюнхенская "Бавария" активно интересуется нападающим "Нанта" Коло Муани. Тренеру команды Юлиану Наггельсману нужно усиление в линию атаки.

Клуб следит за 22-летним французом и готов начать переговоры по трансферу. Кроме мюнхенцев, на футболиста также претендуют "Тоттенхэм", "Айнтрахт" и менхенгладбахская "Боруссия".

В сезоне-2021/22 Муани провел 10 матчей за "Нант", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 10 миллионов евро.