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Замена для Левандовского? Бавария нацелилась на форварда из Франции

Германия
(1 голосов)

Игрок может переехать в Германию

Замена для Левандовского? Бавария нацелилась на форварда из Франции

Getty Images

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Мюнхенская "Бавария" активно интересуется нападающим "Нанта" Коло Муани. Тренеру команды Юлиану Наггельсману нужно усиление в линию атаки.

Клуб следит за 22-летним французом и готов начать переговоры по трансферу. Кроме мюнхенцев, на футболиста также претендуют "Тоттенхэм", "Айнтрахт" и менхенгладбахская "Боруссия".

В сезоне-2021/22 Муани провел 10 матчей за "Нант", забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 10 миллионов евро.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Нант (Нант)
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Источник:
Footmercato

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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
31.10.2021 в 21:49
Скоріше заміна Чупо Мотінгу)
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