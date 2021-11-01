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Подольски о Золотом мяче: Мне насрать на результат. Выбор связан с политикой

Германия
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(2 голосов)

Резкое высказывание

Подольски о Золотом мяче: Мне насрать на результат. Выбор связан с политикой

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски, сейчас выступающий за польский "Гурник Забже", высказался о Золотом мяче. "Там не всегда всё честно", – приводит его слова Bild.

"Мне насрать на результат. Там не всегда все по-честному. Выбор очень связан с политикой, с тем, как будет смотреться тот или иной победитель.

Я думаю, что нужно выбирать лучших по позициям. Лучший в мире – так сравнивать нельзя", – сказал Подольски в интервью Bild.

Церемония вручения Золотого мяча пройдет 29 ноября в Париже.

Подольски провел за сборную Германии 130 матчей и забил 49 голов. Пик его карьеры пришелся на выступление за "Арсенал".

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В статье: Арсенал (Лондон) Золотой мяч Лукас Подольски Национальная сборная Германии
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Источник:
fussball.news

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Комментарии (2)
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Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
01.11.2021 в 20:02
Лукас правий.ЗМ дають тільки тим хто забиває.Ти можеш віддати хоть 100 гольових за сезон на перші полосі буде той кому ти їх давав.
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Tom Valentine (Bolintci)
01.11.2021 в 20:04
Вот именно. Шевченко - яркий пример.
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0
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