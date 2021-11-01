Подольски о Золотом мяче: Мне насрать на результат. Выбор связан с политикой

Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски, сейчас выступающий за польский "Гурник Забже", высказался о Золотом мяче. "Там не всегда всё честно", – приводит его слова Bild.

"Мне насрать на результат. Там не всегда все по-честному. Выбор очень связан с политикой, с тем, как будет смотреться тот или иной победитель.

Я думаю, что нужно выбирать лучших по позициям. Лучший в мире – так сравнивать нельзя", – сказал Подольски в интервью Bild.

Церемония вручения Золотого мяча пройдет 29 ноября в Париже.

Подольски провел за сборную Германии 130 матчей и забил 49 голов. Пик его карьеры пришелся на выступление за "Арсенал".