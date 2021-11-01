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Подольски о Золотом мяче: Мне насрать на результат. Выбор связан с политикой
Резкое высказывание
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший нападающий сборной Германии Лукас Подольски, сейчас выступающий за польский "Гурник Забже", высказался о Золотом мяче. "Там не всегда всё честно", – приводит его слова Bild.
"Мне насрать на результат. Там не всегда все по-честному. Выбор очень связан с политикой, с тем, как будет смотреться тот или иной победитель.
Я думаю, что нужно выбирать лучших по позициям. Лучший в мире – так сравнивать нельзя", – сказал Подольски в интервью Bild.
Церемония вручения Золотого мяча пройдет 29 ноября в Париже.
Подольски провел за сборную Германии 130 матчей и забил 49 голов. Пик его карьеры пришелся на выступление за "Арсенал".
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