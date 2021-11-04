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Стали известны сроки восстановления от травм Эрнандеса и Зюле
Они получили травмы
Стали известны сроки восстановления футболистов "Баварии" Лукаса Эрнандеса, Никласа Зюле и Эрика Шупо-Мотинга. Об этом сообщил Bild.
Завтра станет известно, примут ли игроки "Баварии" Лукас Эрнандес и Никлас Зюле участие в матче с "Фрайбургом", который состоится 6 ноября. Оба футболиста восстанавливались после минимальных повреждений, полученных в матче с "Бенфикой". Ожидается, что они приступят к тренировкам в общей группе в субботу. Эрик Шупо-Мотинг впервые тренировался с мячом после травмы, которую получил на прошлой неделе.
"Бавария" в 4 матчах Лиги чемпионов набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.
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