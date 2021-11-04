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Левандовский – игрок недели в Лиге чемпионов

Германия
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Обошел Роналду и Дибалу

Левандовский – игрок недели в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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УЕФА на своём сайте объявила лучшего игрока недели в Лиге чемпионов – им стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовский, оформивший хет-трик и отдавший голевую передачу в матче с Бенфикой (5:2).

Поляк опередил Криштиану Роналду из "МЮ", который спас матч против "Аталанты", оформив дубль, и Пауло Дибалу из "Ювентуса", записавшего на свой счет два гола в матче против "Зенита".

Также на награду претендовал хавбек "Спортинга" Педру Гонсалвеш, оформивший дубль в игре с "Бешикташем" (4:0).

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Пауло Дибала
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Источник:
uefa.com

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