Левандовский – игрок недели в Лиге чемпионов

УЕФА на своём сайте объявила лучшего игрока недели в Лиге чемпионов – им стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовский, оформивший хет-трик и отдавший голевую передачу в матче с Бенфикой (5:2).

Поляк опередил Криштиану Роналду из "МЮ", который спас матч против "Аталанты", оформив дубль, и Пауло Дибалу из "Ювентуса", записавшего на свой счет два гола в матче против "Зенита".

Также на награду претендовал хавбек "Спортинга" Педру Гонсалвеш, оформивший дубль в игре с "Бешикташем" (4:0).