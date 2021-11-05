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Реал и Атлетико ведут переговоры с 19-летним нападающим сборной Германии
В деле австрийский конвейер нападающих
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Реал" и "Атлетико" на днях провели переговоры с агентом 19-летнего нападающего "Зальцбурга" и сборной Германии Карима Адейеми, сообщает Sport1.de. Также немцем интересуются "Бавария", "Боруссия" и "ПСЖ".
Сообщается, что решение о будущем Адейеми должен принять к концу ноября. Его контракт действует до лета 2024 года.
Вероятно, "Зальцбург" согласится отпустить футболиста за 30-35 миллионов евро.
В этом сезоне Адейеми провел 21 матч, забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.
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