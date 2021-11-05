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Реал и Атлетико ведут переговоры с 19-летним нападающим сборной Германии

Германия
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В деле австрийский конвейер нападающих

Реал и Атлетико ведут переговоры с 19-летним нападающим сборной Германии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Реал" и "Атлетико" на днях провели переговоры с агентом 19-летнего нападающего "Зальцбурга" и сборной Германии Карима Адейеми, сообщает Sport1.de. Также немцем интересуются "Бавария", "Боруссия" и "ПСЖ".

Сообщается, что решение о будущем Адейеми должен принять к концу ноября. Его контракт действует до лета 2024 года.

Вероятно, "Зальцбург" согласится отпустить футболиста за 30-35 миллионов евро.

В этом сезоне Адейеми провел 21 матч, забил 14 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 20 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Карим Адейеми
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Источник:
sport1.de

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.11.2021 в 23:15
"пусть свои воспитанники играют!" (с) )))
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