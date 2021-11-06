Бундеслига, 7-й тур

6 ноября. Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Фрайбург" 16:30

Трансляция – Megogo

Бавария

На неделе "Бавария" разгромила "Бенфику" в Лиге Чемпионов со счётом 5:2, досрочно квалифицировавшись в плей-офф. Идентичный счёт был зафиксирован в последнем туре Бундеслиги против "Униона". Эти матчи были во много схожи, позволив как увидеть главные сильные стороны чемпиона, так и его слабости.

Вопросов к атаке ноль. Левандовски положил хет-трик в ЛЧ, берлинцам же достался "лишь" дубль от поляка. Но сверхагрессивный стиль команды Юлиана Нагельсманна имеет и свои недостатки. Оборона в 3 последних матчах пропустила 9 мячей, и это ещё при том, что Нойер отрабатывал на ура. "Бавария" неожиданно стала уязвима к прессингу соперника, а нестандартные розыгрыши стандартов не раз ставили в тупик заметно омолодившуюся линию обороны "рекордмайстера".

В субботу ожидается возвращение Томаса Мюллера. Раумдойтер сыграл ключевую роль в уничтожении "Униона", записав на свой счёт 1+3, но в среду Томас отдыхал – Нагельсманн разрушил "Бенфику" за счёт рывков Гнабри, Сане и Комана. Это отличительная черта Нагельсманна, отличающая его от предшественника – у него всегда есть детальный план по сокрушению конкретного оппонента.

Фрайбург

"Бавария" может сколько угодно громить соперников и красоваться на первой строчке таблицы, но именно "Фрайбург" пока остаётся единственной командой Бундеслиги, ещё не проигравшей в этой кампании. Такая неуступчивость позволила скромному коллективу Кристиана Штрайха запрыгнуть в топ-3, отставая от Мюнхена лишь на 3 очка.

Штрайх близится к отметке в 10 лет, как он возглавляет эту команду, и его сыгранная махина может задать парочку вопросов бессменному чемпиону. Во-первых, лучшая оборона лиги. "Фрайбург" пропустил всего 7 голов в чемпионате. Немало забивают со стандартов – 6 мячей. А главное, их едкий и нехарактерно сдержанный для Бундеслиги стиль регулярно доставляет неудобства топам. Дортмунд проиграл в Фрайбурге 1:2, "РБ Лейпциг" поделил с ними очки (1:1), а "Вольфсбург" по делу проиграл 2:0.

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Статистика и факты

"Бавария" забила 38 голов в 10 турах Бундеслиги (рекорд лиги)

"Фрайбург" пропустил всего 7 голов в Бундеслиге

"Фрайбург" не проигрывал в этой кампании (6 побед, 4 ничьи)

Левандовски забил 19 голов в 18 матчах против "Фрайбурга", отличившись в 5 последних личных встречах

Предстоящая встреча станет для Кристиана Штрайха 300-й в качестве тренера "Фрайбурга" в Бундеслиге

Личные встречи

Соперники противостояли друг другу 42 раза. У "Баварии" 29 побед при 9 ничьих и 4 поражениях. В последних 6 личных встречах оба коллектива уходили с поля с голами на счету.

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер – Зюле, Упамекано, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горецка – Гнабри, Мюллер, Сане – Левандовски

"Фрайбург": Флеккен – Гульде, Линхарт, Н. Шлоттербек – Кюблер, Эггештайн, Хофлер, Гюнтер – Чжон, Холер, Грифо

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария - Фрайбург от UA-Футбол

Ставка: обе забьют с коэффициентом в районе 1.78. "Бавария" ставит рекорды результативности ценой некоторых проблем в обороне. Мюнхенцы сыграли на ноль лишь в 3 из 9 последних матчах, пропустив 9 мячей в 3 последних поединках во всех турнирах. Высоченная линия защиты "Баварии" вкупе с центральными оборонцами, пребывающих в не лучшей форме, – "Фрайбург" своё гол должен найти. Плюс в 6 последних личных встреч обе команды неизменно забивали как минимум по одному разу.