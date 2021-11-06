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Бавария забила 100-й гол в 2021 году и поставила рекорд
Клуб подтверждает свой статус
twitter.com/FCBayern
Сегодня в матче 11-го тура Бундеслиги "Бавария" Юлиана Наггельсмана обыграла ФК "Фрайбург" (2:1). Забивали в поединке Леон Горетцка и Роберт Левандовски.
Таким образом, мюнхенский клуб забил свой сотый гол в чемпионате в 2021 году. Этот результат стал рекордом для команды.
Среди всех немецких команд только "Кельн" забивал больше голов за календарный год. Такое достижение покорилось клубу в 1977 году, когда удалось забить 101 гол.
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Источник:Opta
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