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Фанаты Баварии требуют от руководства мюнхенцев не продлевать контракт с Qatar Airways
Многомиллионный, между прочим
Getty Images / Global Images Ukraine
Боссы "Баварии" находятся в процессе продления спонсорского трудового договора с Qatar Airways. Текущий контракт заканчивается в 2023 году, он приносит немцам около 17 миллионов евро за кампанию. Соглашение хотят продлить на 5 лет на тех же финансовых условиях.
По информации издания Bild, многие фанаты "Баварии" давят на руководство немецкого гранда, требуя не продлевать контракт с Qatar Airways на фоне сообщений о бесчеловечных условиях труда при строительстве объектов к ЧМ-2022.
В то же время "Бавария" заинтересована в подобных крупных спонсорских контрактах, так как не хочет отстать от других топ-клубов.
Oliver Kahn and Bayern's board are facing a dilemma between fans protests against the partnership with Qatar, and the money provided by the sponsorship, much needed to help fund transfers and contract extensions [Bild] pic.twitter.com/vNYMxD7zZp— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 8, 2021
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