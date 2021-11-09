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Фанаты Баварии требуют от руководства мюнхенцев не продлевать контракт с Qatar Airways

Германия
Обновлено
(3 голосов)

Многомиллионный, между прочим

Фанаты Баварии требуют от руководства мюнхенцев не продлевать контракт с Qatar Airways

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Боссы "Баварии" находятся в процессе продления спонсорского трудового договора с Qatar Airways. Текущий контракт заканчивается в 2023 году, он приносит немцам около 17 миллионов евро за кампанию. Соглашение хотят продлить на 5 лет на тех же финансовых условиях.

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По информации издания Bild, многие фанаты "Баварии" давят на руководство немецкого гранда, требуя не продлевать контракт с Qatar Airways на фоне сообщений о бесчеловечных условиях труда при строительстве объектов к ЧМ-2022.

В то же время "Бавария" заинтересована в подобных крупных спонсорских контрактах, так как не хочет отстать от других топ-клубов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Qatar Airways
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Комментарии (9)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.11.2021 в 15:40
А проти Північного потоку-2 слабко виступити, якщо коцапи вбивають десятки тисяч на Донбасі?
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+5
-1
octavi4 (Warszawa)
09.11.2021 в 17:29
А слабо самому отказаться от всего русского и немецкого? Зная что одни и другие делали, а?
Ответить
+1
-3
EasyRider (Dnipro)
09.11.2021 в 18:49
Насчет германского - не надо. Германцы и раскаялись, и компенсации десятилетиями платили (может, и до сих пор выплачивают). Но ты и вправду считаешь, что без фуфаек и настойки боярышника цивилизации расцвета не видать?!!!:)
+2
0
oda1979 (Запорожье)
09.11.2021 в 19:49
Без газа и нефти никуда
0
-2
A.l.e.x. (Київ)
09.11.2021 в 21:26
octavi4 (Warszawa), а чому слабо? Багато хто вже так зробив.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
09.11.2021 в 14:25
а шо такого. например, болельщиков Шальке контракт с Газ-прем не смущает
Ответить
+4
0
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
09.11.2021 в 16:04
Обвинят в нацизме и припомнят 45-ый. Немцы против русни пока что идти не будут.
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0
0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
09.11.2021 в 13:52
Бабло не пахнет
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
09.11.2021 в 13:52
Арабы хотят в Кривбасс вложиться. Так что немцы курят
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0
0


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