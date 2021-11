Фанаты Баварии требуют от руководства мюнхенцев не продлевать контракт с Qatar Airways

Боссы "Баварии" находятся в процессе продления спонсорского трудового договора с Qatar Airways. Текущий контракт заканчивается в 2023 году, он приносит немцам около 17 миллионов евро за кампанию. Соглашение хотят продлить на 5 лет на тех же финансовых условиях.

По информации издания Bild, многие фанаты "Баварии" давят на руководство немецкого гранда, требуя не продлевать контракт с Qatar Airways на фоне сообщений о бесчеловечных условиях труда при строительстве объектов к ЧМ-2022.

В то же время "Бавария" заинтересована в подобных крупных спонсорских контрактах, так как не хочет отстать от других топ-клубов.

