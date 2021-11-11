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Могучий муравей и легенда Баварии. Сегодня День рождения у Филиппа Лама
Помните этого маленького трудягу?
Getty Images / Global Images Ukraine
Филипп Лам родился 11 ноября 1983 года в Мюнхене. Немецкий защитник и полузащитник был капитаном "Баварии" и сборной Германии, в составе Бундестим стал чемпионом мира.
Лам является воспитанником мюнхенского клуба, в 2001 году он дебютировал в составе "красных", но в основном составе закрепился лишь к 2006 году. Вместе с ним клуб выигрывал Лигу чемпионов, чемпионат Германии и другие трофеи.
С 2004 года выступал в составе сборной Германии, с которой отправлялся на три чемпионата мира и три чемпионата Европы. В 2014 году провел все 120 минут успешного финала Мундиаля против Аргентины (1:0), после чего объявил о завершении международной карьеры. Филипп считался универсальным игроком, он отлично выступал на флангах защиты, а при Гвардиоле изучил роль в опорной зоне.
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