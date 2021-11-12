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Главный тренер Кёльна пришёл на тренировку в забавном костюме
У специалиста все хорошо с чувством юмора
Главный тренер клуба Бундеслиги "Кёльн" Штеффен Баумгарт пришёл на очередную тренировку команды в необычном костюме. Специалист надел костюм единорога-свиньи.
Необычный внешний вид Баумгарта был приурочен к традиционному рейнскому карнавалу, который стартовал в Германии 11 ноября. Остальные тренеры и футболисты также надели различные костюмы. Но, пожалуй, сравниться с Баумгартом не удалось никому.
"Кёльн" занимает 11-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав в 11 турах 14 очков.
„Ich habe immer gesagt: Auf den 11.11. arbeite ich hin. Ich finde, es ist mir gelungen“, sagt Schweinhorn Baumgart. ????????— 1. FC Köln (@fckoeln) November 11, 2021
Gute Vorbereitung ist einfach alles! ????
___#effzeh pic.twitter.com/KE2OnjBEOz
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