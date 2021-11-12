  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Президент Баварии о Рамосе и Месси в ПСЖ: Планирование на один год. Наши решения на 3-4
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Баварии о Рамосе и Месси в ПСЖ: Планирование на один год. Наши решения на 3-4

Германия
(1 голосов)

Хенесс высказался по делу

Президент Баварии о Рамосе и Месси в ПСЖ: Планирование на один год. Наши решения на 3-4

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс высказался о переходах Лионеля Месси и Серхио Рамоса в "ПСЖ". "Нам важно, чтобы все не рассыпалось в один момент", – сказал он.

"То, что сейчас происходит в Париже, – это планирование на один год. Я никогда не ставлю все, что имею, на что-то одно, чтобы потом люди поздравляли меня год или два, а потом все рассыпалось за моей спиной.

Когда мы ("Бавария") что-то предпринимаем, то должны убедиться, что это безопасное решение на три-четыре года. Важно, чтобы все не разрушилось в один момент", – сказал Хенесс для подкаста 11 Leben.

Напомним, что этим летом "ПСЖ" бесплатно подписал Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Испанец ещё ни разу не сыграл за "парижан", а аргентинец ни разу не забил в 5 матчах Лиги 1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Ули Хенесс ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
pyvovarchyk (Львів)
12.11.2021 в 20:32
скажіть йому хтось, що припущення ніби з віком люди гірше роблять свою роботу — це ейджизм.за таке можуть забанити його інстаграм, наприклад.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...