Президент Баварии о Рамосе и Месси в ПСЖ: Планирование на один год. Наши решения на 3-4

Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс высказался о переходах Лионеля Месси и Серхио Рамоса в "ПСЖ". "Нам важно, чтобы все не рассыпалось в один момент", – сказал он.

Uli Hoeneß on Messi and Ramos to PSG: "What's happening at the moment in Paris is a one-year planning. I don't bet with everything I have at once just so that people congratulate me for a year or two, and then it all falls down after me" — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 12, 2021

"То, что сейчас происходит в Париже, – это планирование на один год. Я никогда не ставлю все, что имею, на что-то одно, чтобы потом люди поздравляли меня год или два, а потом все рассыпалось за моей спиной.

Когда мы ("Бавария") что-то предпринимаем, то должны убедиться, что это безопасное решение на три-четыре года. Важно, чтобы все не разрушилось в один момент", – сказал Хенесс для подкаста 11 Leben.

Напомним, что этим летом "ПСЖ" бесплатно подписал Лионеля Месси и Серхио Рамоса. Испанец ещё ни разу не сыграл за "парижан", а аргентинец ни разу не забил в 5 матчах Лиги 1.