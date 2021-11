Президент Баварии о Рамосе и Месси в ПСЖ: Планирование на один год. Наши решения на 3-4

Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс высказался о переходах Лионеля Месси и Серхио Рамоса в "ПСЖ". "Нам важно, чтобы все не рассыпалось в один момент", – сказал он.

Uli Hoeneß on Messi and Ramos to PSG: "What's happening at the moment in Paris is a one-year planning. I don't bet with everything I have at once just so that people congratulate me for a year or two, and then it all falls down after me"