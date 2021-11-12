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Румменигге о Золотом мяче: Надеюсь голы, которые Левандовский забил, компенсируют трофеи со сборной
Польша не позволяет побеждать на международном уровне
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бывший генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от предстоящей церемонии вручения Золотого мяча.
"Надеюсь, Левандовски победит.
К сожалению, Польша не так сильна, чтобы выигрывать международные турниры, как это сделала Италия.
Это не идет на пользу Левандовскому, но я надеюсь, что голы, которые он забил в 2021 году, это компенсируют", – сказал Румменигге в интервью La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что церемония вручения Золотого мяча пройдет 29 ноября в Париже.
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