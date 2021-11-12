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Румменигге о Золотом мяче: Надеюсь голы, которые Левандовский забил, компенсируют трофеи со сборной

Германия
(1 голосов)

Польша не позволяет побеждать на международном уровне

Румменигге о Золотом мяче: Надеюсь голы, которые Левандовский забил, компенсируют трофеи со сборной

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от предстоящей церемонии вручения Золотого мяча.

"Надеюсь, Левандовски победит.

К сожалению, Польша не так сильна, чтобы выигрывать международные турниры, как это сделала Италия.

Это не идет на пользу Левандовскому, но я надеюсь, что голы, которые он забил в 2021 году, это компенсируют", – сказал Румменигге в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что церемония вручения Золотого мяча пройдет 29 ноября в Париже.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Золотой мяч Карл-Хайнц Руммениге
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Источник:
sportbild.bild.de

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Комментарии (1)
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Андрей (Odessa)
13.11.2021 в 00:09
Думаю, его шансы сегодня повысились - Жоржиньо запустил свой золотой мяч в небеса!
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