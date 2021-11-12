Румменигге о Золотом мяче: Надеюсь голы, которые Левандовский забил, компенсируют трофеи со сборной

Бывший генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от предстоящей церемонии вручения Золотого мяча.

"Надеюсь, Левандовски победит.

К сожалению, Польша не так сильна, чтобы выигрывать международные турниры, как это сделала Италия.

Это не идет на пользу Левандовскому, но я надеюсь, что голы, которые он забил в 2021 году, это компенсируют", – сказал Румменигге в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что церемония вручения Золотого мяча пройдет 29 ноября в Париже.