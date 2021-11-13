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Румменигге: Моуринью был целью Баварии и сам хотел тренировать в Германии

Германия
(1 голосов)

Экс-менеджер мюнхенцев рассказал, что португалец мог возглавить клуб

Румменигге: Моуринью был целью Баварии и сам хотел тренировать в Германии

Новина українською

Бывший генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что Жозе Моуриньо мог возглавить мюнхенскую команду.

"Моуринью был нашей целью, и следует отметить, что сам он тоже хотел переехать в Германию и тренировать "Баварию". Но все так и осталось в теории, поскольку в какой-то момент было решено пригласить специалиста с иными качествами.

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Но я отношусь к Моуринью с огромным уважением и желаю ему успехов в "Роме", потому что он великий тренер", – рассказал Румменигге.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге
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Источник:
ItaSportPress

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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
13.11.2021 в 21:57
Моуринью в Баварии мог быть только в 2013 году, но Бавария приняла абсолютно правильное решение, что пригласила Гвардиолу. С Моуром они бы в топ-4 в Германии не были бы.
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Soccerman (Москва)
13.11.2021 в 21:42
на хрен он там нужен
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