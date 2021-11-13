Румменигге: Моуринью был целью Баварии и сам хотел тренировать в Германии

Бывший генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что Жозе Моуриньо мог возглавить мюнхенскую команду.

"Моуринью был нашей целью, и следует отметить, что сам он тоже хотел переехать в Германию и тренировать "Баварию". Но все так и осталось в теории, поскольку в какой-то момент было решено пригласить специалиста с иными качествами.