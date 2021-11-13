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Румменигге: Моуринью был целью Баварии и сам хотел тренировать в Германии
Экс-менеджер мюнхенцев рассказал, что португалец мог возглавить клуб
Бывший генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что Жозе Моуриньо мог возглавить мюнхенскую команду.
"Моуринью был нашей целью, и следует отметить, что сам он тоже хотел переехать в Германию и тренировать "Баварию". Но все так и осталось в теории, поскольку в какой-то момент было решено пригласить специалиста с иными качествами.
Но я отношусь к Моуринью с огромным уважением и желаю ему успехов в "Роме", потому что он великий тренер", – рассказал Румменигге.
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