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Прояснились планы Нойера на собственное будущее в мюнхенской Баварии

Германия
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Ману on fire

Прояснились планы Нойера на собственное будущее в мюнхенской Баварии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" планирует продлить трудовой договор с немецким голкипером Мануэлем Нойером. Контракт текущего соглашения 35-летнего вратаря истекает летом 2023 года, но стороны уже обсуждают новый договор за столом переговоров.

Источник сообщает, что Нойера в мюнхенском клубе все устраивает – Ману желает осуществить пролонгацию минимум до 2025 года. Отметим, что талантливый потенциальный сменщик опытного вратаря, а именно Александер Нюбель, сейчас находится в аренде в "Монако" до 2023 года. Не исключено, что контракт Нойера будет продлен до конца 2021-го.

Напомним, Нойер защищает цвета "Баварии" с 2011 года, до этого он играл за "Шальке".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Источник:
sport1.de

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