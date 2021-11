Один из основных игроков Баварии не сыграет в матче с Аугсбургом

Главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн сообщил, что нападающий Кингсли Коман пропустит игру 12-го тура чемпионата Германии против "Аугсбурга" из-за травмы.

"У Комана небольшие мышечные проблемы, так что завтра он не сыграет", — приводит пресс-служба мюнхенцев слова Нагельсманна.

В сезоне-2021/22 Коман провел 11 матчей за "Баварию", на счету 25-летнего француза 2 гола и 1 результативная передача.

???? @J__Nagelsmann: "#Choupo and @AlphonsoDavies will only return today, so they've been missing from training. They will be part of the activation session tomorrow and will then travel to Augsburg. We'll have to see if they feature or not."#MiaSanMia #FCAFCB pic.twitter.com/Q57t0FGjHl