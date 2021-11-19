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Аугсбург – Бавария 2:1. No Kimmich – no party

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Второе фиаско Мюнхена в сезоне

Аугсбург – Бавария 2:1. No Kimmich – no party

Фото: Faisal HQ

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 12-й тур

Аугсбург, "ВВК Арена"

"Аугсбург" – "Бавария" 2:1

Голы: Педерсен (23), Хан (35) – Левандовски (38)

"Аугсбург": Гикевич - Яго, Оксфорд, Гауэлеу, Гумны – Педерсен (Груэсо, 74), Дорш (Моравек, 74), Майер, Калиджури (58), Фрамбергер – Хан (Йенсен, 82), Зекири

"Бавария": Нойер - Эрнандес, Упамекано, Павар (Куасси, 87) – Ричардс (Дэвис, 46), Горецка, Забитцер (Мусиала, 46), Гнабри – Сане (Чупо-Мотинг, 69), Мюллер – Левандовски

Предупреждения: Хан (45), Фрамбергер (79) – Эрнандес (45+1)

“Бавария” потерпела второе поражение в нынешнем сезоне, уступив на выезде “Аугсбургу”. Усталость после международного перерыва, отсутствие ключевых игроков из-за карантина и стартовый просчёт Юлиана Нагельсманна стоили мюнхенцам трёх очков. Первое место по итогам тура всё равно останется за чемпионом, но Дортмунд может приблизиться уже на дистанцию одного пункта.

У Нагельсманна была серьёзная головная боль перед матчем – как компенсировать отсутствие Киммиха. Лучшим игроком команды, а вероятно и мира, конечно же является Левандовски, но самый незаменимый в коллективе – пожалуй именно Йозуа. Нагельсманн поверил в своего любимца Забитцера – и с треском провалился. Именно с фланга Забитцера и юного Ричардса пришли оба пропущенных, а один мяч всецело висит на совести австрийца.

Левандовски отыграл один до перерыва, а Нагельсманн затеял трансформацию на вторую половину, освежив игру Мусиалой и Дэвисом. Но сил на камбек у “Баварии” так и не нашлось. 4 удара в створ ворот от самой доминантной команды Европы – нездоровый симптом. Хотя стоит отдать должное и “Аугсбургу”. Команда Маркуса Вайнцирля не проигрывает уже 4 игры дома, а после перехода на 4-ку защитников и вовсе перестала быть похожей на аутсайдера.

“Бавария” выглядела неуверенно, но потирать руки ещё рановато. Если карантин Киммиха затянется, то какие-то шансики у “Динамо” могут появиться. Потому как no Kimmich - no party.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аугсбург
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Комментарии (1)
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usovvictor (Kharkov)
19.11.2021 в 23:30
...как бы не играл Аугсбург, но по факту аутсайдер снял шляпу с Баварии. 3-й пошел, ...представляю, что у болельщиков творится....
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