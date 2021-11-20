Бундеслига, 12-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия – Штутгарт 16:30

Трансляция – Megogo

Боруссия Д

"Боруссия" всё ещё находится в пределах досягаемости от "Баварии", и победа над "Штутгартом" может позволить команде Марко Розе приблизиться к лидеру на дистанцию в один пункт. У БД было много травм на старте сезона, усложнивших жизнь новому тренеру. Но больше всего команде страдает от отсутствия Эрлинга Холанда с его 12 голевыми действиями в 6 стартовых турах.

Несмотря на эту потерю, "Боруссия" неизменно побеждала без норвежца до прошлого тура. В нём "РБ Лейцпиг" победил хоть и со скромным счётом 2:1, зато был на голову выше соперника. Возвращение Геррейру должно помочь, хотя со "швабами" нужно брать три очка и без португальца.

Штутгарт

"Штутгарт" сейчас совсем хиленький, и имеет схожие с Дортмундом проблемы, но в отличие от субботнего соперника справляется с ними плохо. Немало травм, включая травму лучшего голеадора прошлого сезона Сашу Калайджича. А четыре тура без побед привели к тому, что "швабы" опустились в зону вылета.

Последние две игры были совсем мрачными. Сначала поражение от "Аугсбурга" (4:1) из-за ужасной игры на стандартах, а затем невзрачная игра со скромной "Арминией" (1:0) и закономерное поражение на фоне полной безыдейности в атаке.

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Статистика и факты

"Боруссия" выиграла 10 последних домашних игр в Бундеслиге

В последних 14 личных встречах команд было забито больше 2.5 мячей

"Боруссия" забивала минимум дважды в 10 последних домашних играх

"Боруссия" выиграла в 8 из 10 последних матчах против "Штутгарта"

Ориентировочные составы

Боруссия: Кобель – Аканджи, Хуммельс, Понграчич – Менье, Витцель, Беллингем, Геррейру – Брандт, Ройс, Азар

Штутгарт: Мюллер – Мавропанос, Антон, Кемпф – Каразор – Массимо, Мангала, Эндо, Соса – Дидави аль-Гаддауи

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Д – Штутгарт от UA-Футбол

Однозначная победа Дортмунда. Несмотря на травму Холанда, "Боруссия" хорошо справляется. А "Штутгарт" сейчас выглядит одной из слабейших команд лиги. Прогноз: 3:0.