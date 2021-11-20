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Потрясение перед Динамо. Аугсбург – Бавария 2:1. Видео голов и обзор матча

Германия
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Сенсация от одного из аутсайдеров Бундеслиги

Потрясение перед Динамо. Аугсбург – Бавария 2:1. Видео голов и обзор матча

Твіттер Баварії/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 12-го тура чемпионата Германии, в котором команда, которая перед матчем располагалась в зоне вылета, принимала лидера чемпионата. До этого поединка мюнхенцы отличились 40 раз в текущем сезоне Бундеслиги, однако против “Аугсбурга” долго не могли это сделать. В то же время хозяева воспользовались ошибками "Баварии" в защите, в частности неудачными действиями центрального защитника Люки Эрнандеса.

Единственным точным ответным ударом смог ответить Левандовский. Во втором тайме от подопечных Нагельсманна было много наступлений, однако они так и не завершились в пользу мюнхенцев, которые терпят поражение перед вторничным матчем Лиги чемпионов против "Динамо".

"Аугсбург" - "Бавария" 2:1

Голы: Педерсен 23, Хан 36 – Левандовский 38

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Динамо (Киев) Аугсбург
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