Тренер немецкого клуба ушел в отставку из-за обвинения в фальшивом сертификате о вакцинации

Бременский "Вердер" посреди сезона остался без главного тренера, ведь Маркус Анфанг ушел в отставку из-за обвинений в подделке сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Также "музыкантов" покинул и помощник Анфанга - Флориан Юнге. Оба подали в отставку из-за влияния на ухудшение имиджа клуба.

“Из-за чрезвычайного стресса, вызванный клубом, командой, моей семьей и самим собой, я решил немедленно покинуть пост главного тренера Вердера. Я попросил руководство клуба разорвать мой контракт, просьбы они удовлетворили”, - отметил Анфанг.

И. о. главного тренера был назначен Даниэль Зенкович, с августа прошлого работавший ассистентом наставника команды, в том числе и в 14 матчах под руководством Маркуса Анфанга.

Напомним, что "Вердер" играет во второй Бундеслиге и занимает восьмое место в турнирной таблице. Уже сегодня бременцев ждет матч против "Шальке" в рамках 14 тура розыгрыша чемпионата.