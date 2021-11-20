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Тренер немецкого клуба ушел в отставку из-за обвинения в фальшивом сертификате о вакцинации

Германия
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Не только в Украине такие проблемы

Тренер немецкого клуба ушел в отставку из-за обвинения в фальшивом сертификате о вакцинации

Фейсбук Вердера/Автор невідомий

Новина українською

Бременский "Вердер" посреди сезона остался без главного тренера, ведь Маркус Анфанг ушел в отставку из-за обвинений в подделке сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Также "музыкантов" покинул и помощник Анфанга - Флориан Юнге. Оба подали в отставку из-за влияния на ухудшение имиджа клуба.

“Из-за чрезвычайного стресса, вызванный клубом, командой, моей семьей и самим собой, я решил немедленно покинуть пост главного тренера Вердера. Я попросил руководство клуба разорвать мой контракт, просьбы они удовлетворили”, - отметил Анфанг.

И. о. главного тренера был назначен Даниэль Зенкович, с августа прошлого работавший ассистентом наставника команды, в том числе и в 14 матчах под руководством Маркуса Анфанга.

Напомним, что "Вердер" играет во второй Бундеслиге и занимает восьмое место в турнирной таблице. Уже сегодня бременцев ждет матч против "Шальке" в рамках 14 тура розыгрыша чемпионата.

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В статье: Вердер (Бремен) Маркус Анфанг
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Источник:
Вердер

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