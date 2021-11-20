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Бундеслига. Берлин остаётся за Унионом

Германия
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Уверенная победа в столичном дерби 

Бундеслига. Берлин остаётся за Унионом

Фото: imago images/Matthias Koch

Новина українською

Бундеслига. 13-й тур

Берлин, "Ан дер Альтен Фёрстерей"

"Унион" – "Герта" 2:0

Голы: Авоньи (8), Триммель (30)

"Унион": Люте – Баумгартль, Кнохе, Фридрих – Гисельман, Прёмель (Мёвальд, 72), Хедира, Харагучи (Озтунали, 82), Триммель – Авоньи (Беккер, 82), Крузе (Фогльзаммер, 90+4)

"Герта": Шволов – Платтенхардт (Ястржембски, 72), Дардаи, Штарк, Пекарик – Тузар (Бельфодиль, 46), Аскасибар – Миттельштадт (Боатенг, 61), Сердар, Рихтер (Зельке, 86) – Пёнтек (Эккеленкамп, 61)

Предупреждения: Прёмель (65) – Сердар (38)

Матч за столицу однозначно осталось за "Унионом". "Железные" отомстили за прошлогоднее поражение в берлинском дерби, без шансов переиграв "Герту" в родных стенах "Ан дер Альтен Фёрстерей". Теперь в противостояние полное равенство – по две победы при одной ничьей.

"Унион" полностью обезвредил атаку "Герты". "Бело-голубые" всю игру застревали с мячом в центре поля, не находя выхода к воротам Люте. В довесок попадая в прессинг-ловушки хозяев, подаривших им немало моментов, в частности гол Авоньи в дебюте "Унион" создал много моментов, ничего не позволил у своих и мог даже громить соперника.

Но самыми показательными стали голы: в первом грубо ошибся сын главного тренера Мартон Дардаи, подарив мяч в подступах к штрафной; второй залетел от Триммеля после невероятного удара слёту в касание. У одних катастрофически ошибается сынок тренера, а у других капитан забивает фантастический гол, который у Триммеля мог залететь только в дерби. Поэтому Берлин был обречён перекраситься в красные цвета как минимум до матча второго круга на "Олимпийском стадионе".

"Унион" устремляется в верхнюю часть таблицы после очередной домашней победы. 20 очков и заслуженное пятое место. "Герта" остаётся на проклятой 13-й позиции с идентичным количеством очков.

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В статье: Герта (Берлин) Унион (Берлин)
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