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Бундеслига. Айнтрахт прервал удачную серию Фрайбурга

Германия
(1 голосов)

"Орлы" потихоньку возвращаются в середину таблицы

Бундеслига. Айнтрахт прервал удачную серию Фрайбурга

Фото: Getty Images

Новина українською

Бундеслига, 12-й тур

Фрайбург, "Европа-парк-Штадион"

"Фрайбург" – "Айнтрахт" 0:2

Голы: Линдстрём (34), Костич (43)

"Фрайбург": Флеккен – Н. Шлоттербек (Шаде, 46), Линхарт, Гульде – Гюнтер, Хефлер, Эггештейн (Хаберер, 69), Кюблер (Вайсхаупт, 85) – Грифо (Демирович, 90), Хелер, Чон (Шаллаи, 69)

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Хасебе, Тута – Костич, Якич, Соу (Роде, 74), Чендлер (Туре, 65) – Линдстрём (Ахе, 74), Камада – Борре (Ильзанкер, 85)

Предупреждения: Чендлер (49), Тута (53), Туре (69), Трапп (73)

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