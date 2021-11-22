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Бавария заинтересована в подписании молодого таланта Барселоны

Германия
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Педри может сменить клубную прописку

Бавария заинтересована в подписании молодого таланта Барселоны

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Барселоны" Педри может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 18-летнего футболиста заинтересована мюнхенская "Бавария", сообщает AS.

По информации источника, немецкий клуб рассчитывает увеличить зарплату испанца в четыре раза, в сравнении с той, которую он получает в "Барселоне".

Сделка между "Барселоной" и "Баварией" может состояться либо в зимнее трансферное окно, либо летом.

Контракт Педри с каталонским клубом рассчитан до июня 2026 года.

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры полузащитник сыграл в двух матчах и результативными действиями не отметился.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Педри
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