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Бавария заинтересована в подписании молодого таланта Барселоны
Педри может сменить клубную прописку
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Педри может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге. В услугах 18-летнего футболиста заинтересована мюнхенская "Бавария", сообщает AS.
По информации источника, немецкий клуб рассчитывает увеличить зарплату испанца в четыре раза, в сравнении с той, которую он получает в "Барселоне".
Сделка между "Барселоной" и "Баварией" может состояться либо в зимнее трансферное окно, либо летом.
Контракт Педри с каталонским клубом рассчитан до июня 2026 года.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры полузащитник сыграл в двух матчах и результативными действиями не отметился.
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