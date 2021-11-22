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Левандовский – лучший игрок года по версии Tuttosport второй раз подряд
В тройке Жоржиньо и Месси
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Tuttosport признал нападающего "Баварии" Роберта Левандовского лучшим игроком 2021 года. Второе место по итогам голосования занял полузащитник "Челси" Жоржиньо Фрелло, а третье Лионель Месси, выступающий за "ПСЖ".
Левандовски получил приз Golden Player второй год подряд.
Обладатель награды определялся жюри из известных бывших футболистов, среди которых были Андрей Шевченко, Лотар Маттеус, Христо Стоичков, Эмилио Бутрагеньо, Павел Недвед, Лука Тони, Самюэль Это’О, Алессандро Костакурта, Эдвин Ван дер Сар, Хуан Себастьян Верон, Руй Кошта и другие.
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