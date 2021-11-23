Ули Хенесс выиграл ЧМ и создал современную Баварию, но попался на налогах. Его посадили в ту же тюрьму, что и Гитлера

В 2005 году Ули Хенесс в интервью Bild добродушно улыбался: "Я знаю, что это глупо, но я действительно плачу все налоги".

Как выяснит следствие спустя 9 лет, за период с 2001-го по 2010-й генеральный менеджер "Баварии" совершил не менее 50,000 сделок на фондовом рынке, переведя на анонимный счет в швейцарском банке 165 млн евро.

Это однозначно была зависимость - на бирже Хенесс всегда терял больше, чем зарабатывал. Его семья и, особенно, 34-летний сын Флориан были этим всерьез обеспокоены.

Возможно, реальный тюремный срок спас Ули от болезни, которая могла сделать его нищим, кто знает? Впрочем, мир видел это совсем под другим углом.

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Самый успешный менеджер в истории немецкого футбола; болтун и любимец желтой прессы; везунчик судьбы и подлый стукач - как только Хенесса не величали, и все, по большому счету, правда. Ули прожил удивительно насыщенную жизнь.

Как-то он сболтнул, типа, если напишу все, что видел, слышал и натворил - хватит на 10 томов, но затем придется эмигрировать в Австралию.

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Даже об уголовном деле против себя Хенесс узнал не от следователей, как простые смертные, а от Ангелы Меркель. Она дружила с лидером "Баварии", но, когда его осудили, призналась, что "разочарована".

Ули пытался уйти от наказания со всей присущей ему ловкостью. На секунду, в юности он откосил от службы в армии, доказав медкомиссии, что от ношения каски у него развиваются головные боли.

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Конечно, и здесь Хенесс верил в свою звезду. Он сдался сам, воспользовавшись налоговой амнистией - мол, декларируешь ранее скрытый доход, доплачиваешь 6%, и ты чист. Баварец приоткрыл калитку на 3 млн евро, но прокуратура к тому времени уже разобралась, что суммы на его счете намного крупнее.

В марте 2013-го дома и на работе Хенесса прошли обыски, а его самого арестовали. Чтоб временно оказаться на свободе, пришлось заплатить 5 млн евро залога.

Тем временем, журналисты из Welt am Sonntag, проанализировав данные из швейцарского банка Vontobel, пришли к выводу, что на счетах Ули сотни миллионов евро, из которых бюджет недополучил 18 млн. Оды благотворительности Ули от Kicker и Bild ничего не дали - отнекиваться становилось все труднее.

Когда судьей по делу назначили "беспощадного" Руперта Хайндля, известного посадками даже 75-летних, все стало ясно.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexander Hassenstein

Прямо в зале суда, поняв, что ему угрожает до десяти лет тюрьмы, Хенесс сознался в преступлениях:

"Я действительно уклонялся от уплаты налогов. Понимаю, что явка с повинной в этом ничего не меняет. Я надеялся, что, оформив ее, смогу избежать уголовного преследования. Я был засранцем и свиньей. Я скрыл 30-35 миллионов от государства, да, но постараюсь выплатить все, что смогу. Не собираюсь выходить на пенсию. Надеюсь, мы еще встретимся в добром здравии".

Это был водораздел. Хенесс вернул миллионы казне, но уже в июне 2014-го поехал на 3,5 года в тюрьму Ландсберг, где в 1924-м после Пивного путча писал Mein Kampf Адольф Гитлер.

***

Вот они, те самые западные ценности, о которых у нас столько разговоров. Не прыгать из каблуков в коляску, не слюнявить пледы в зале суда и не кичиться тремя паспортами, а признать вину. Покаяться.

Хенесс нисколько не врал - он действительно бывал засранцем. Не всегда - лишь когда того требовала ситуация.

Коллаж: ran.de

Так, именно Ули закончил карьеру Кристофа Даума. Коуч "Байера" был на пике славы и ему прочили место в Бундестим. Хенесс, у которого был с ним конфликт, намекнул в интервью, типа, еще наркоманов в сборной не хватало. На голову менеджеру "Баварии" вылилось ведро помоев - Даума любили; но анализ крови пройти пришлось - и он был положительный.

Или взять приглашение Отто Рехагеля - в 80-х под его руководством "Вердер" вырос настолько, что не давал "Баварии" продыху. Что делает Хенесс? Правильно - переманивает тренера к себе. В Бремене Ули до сих пор ненавидят, но ему плевать - "Музыканты" были нокаутированы.

Конечно, это лишь одна сторона. Были также 2 млн займа для дортмундской "Боруссии", когда та находилась в шаге от банкротства; помощь оказавшемуся на дне "Санкт-Паули", не говоря о заботе о своих игроках. Мехмет Шолль первое время жил дома у Хенессов; там же восстанавливался после аварии Ларс Лунде.

***

Трудно понять, как это все умещалось в одном человеке.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexander Hassenstein

Хенесс выбегал стометровку из 11 секунд и был самым скоростным форвардом Европы до Олега Блохина; выиграл с Германией ЧЕ и ЧМ, а с "Баварией" - три Кубка европейских чемпионов.

Именно в финале КЕЧ-75 ему травмировали колено - и восстановиться нормально, увы, не получилось. Через 4 года он закончил карьеру и в 27 лет стал генеральным менеджером "Баварии". В способностях Ули не было никаких сомнений - мясная лавка его отца закрывалась, когда в кассе недоставало 5 пфеннигов. Сам Хенесс шокировал даже Беккенбауэра, продав права на показ собственной свадьбы за 25,000 марок.

"Этого пусти в лес с ножницами по металлу - и он через неделю приедет на Мерседесе", - шутил Макс Меркель. Он был чертовски прав.

Приняв клуб с годовым оборотом 12 млн марок и долгами в 7 млн, Хенесс уже за сезон вывел его в плюс и завоевал первое за 6 лет чемпионство. И еще постоянно читал, узнавал, экспериментировал - до Ули в Бундеслиге понятия не имели, что такое мерчендайзинг.

Хенесс одним из первых в Европе начал делать деньги не только на билетах, диверсифицируя доход:

"Клуб не может зависеть от того, пойдет ли дождь. Моей целью было превратить "Баварию" в мадридский "Реал". Когда я только пришел в клуб, в нашем магазине лежало пару брелков и какие-то открытки".

Короче, он не просто руководил клубом 35 лет - он его создал. Та же "Альянц Арена" - еще одно его, Хенесса, детище. Появление у "Баварии" собственного стадиона позволило ему не отстать от стремительно наращивавших расходы "Реала", "Барсы" и новых проектов арабов и россиян - гениальный ход!

***

Такой человек не мог сесть в тюрьму - и все же он сел.

Как "авторитету", Ули предложили должность тюремного кладовщика с зарплатой 1,12 евро в час. Иногда, когда работы было особенно много, полагалась премия - еще 75 центов.

Камера Хенесса в Ландсберге, lematin.ch

Хенесс трудился на совесть - адвокаты объяснили, что это поможет смягчить условия заключения, а то и вовсе сменить реальный срок на условный.

Через полгода прилежной работы в кладовой, звездный заключенный попросил у суда разрешение покидать тюрьму в дневное время. Правосудие его услышало - Хенесс приступил к тренировкам баварской молодежи. Клуб заключил с ним особый контракт, и ночевать Ули возвращался в Ландсберг.

"Я был в некотором смысле человеком, которому другие заключенные открывают душу. В моей камере всегда было на пару стульев больше. Многие приходили ко мне, чтобы поговорить о своей жизни и заботах. Мне было интересно узнать их судьбы", - говорит Ули.

Как минимум внешне он сильно изменился - постарел, осунулся. Держаться за решеткой помогали визиты Франка Рибери, Юппа Хайнкеса, Карл-Хайнца Румменигге, а Пеп Гвардиола после посещения Ландсберга даже пообещал СМИ, что не покинет "Баварию", пока Ули не выйдет на свободу - и сдержал слово.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alexander Hassenstein

Ну и болельщики писали тоже. Несмотря на приговор суда, их любовь к Хенессу никуда не делась:

"Некоторые письма, которые я получал в тюрьме, были настолько трогательными, что я плакал, как младенец, в своей камере".

Это из первого интервью Ули уже на свободе - после того, как он устроил благотворительный вечер для детей сирийских беженцев на базе "Баварии", судья таки скостил ему срок. В общей сложности в тюрьме Хенесс просидел 21 месяц.

***

Из Зала славы немецкого футбола его исключили, но Хенесс и так набрал 98,5% голосов на выборах президента "Баварии" в ноябре 2016-го. Все конкуренты самоустранились.

Хенесс - это и есть "Бавария", а "Бавария" - это Хенесс, что неясно? Даже после ухода Ули на пенсию в 2019-м это по-прежнему актуально. Его комментарии насчет текущих дел клуба и футбола в целом гораздо авторитетнее слов нового поколения - Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.

21 месяц за решеткой вспоминают редко - ну, было и было. Лишь власти хвастались, что после приговора Хенессу количество желающих пройти налоговую амнистию выросло вчетверо - до 26 тысяч деклараций. Чем не победа?

Ули, конечно, ее не оценит. Многие десятилетия он был синонимом слова "успех". Спорт, бизнес, личная жизнь - без разницы. В 1982-м вместе с тремя спутниками он разбился на легкомоторном Piper Seneca на пути из Мюнхена в Ганновер над местностью под названием Черное болото. Друзья погибли, а Ули выжил благодаря тому, что пошел в хвостовую часть подремать - она зацепилась за дерево, и он отделался переломами и сотрясением мозга.

"Меня охраняет не меньше ста тысяч ангелов-хранителей" - признавался он после той аварии, и больше не доверял самолетам.

А попался в итоге на налогах. И смех, и грех.