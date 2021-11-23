Боруссия готова увеличить зарплату Холанду

Дортмундская "Боруссия" готова серьёзно потратиться, чтобы удержать в команде главного бомбардира Эрлинга Холанда.

Как сообщает Sky Sport Germany, руководство клуба согласно удвоить норвежцу зарплату с € 8-9 млн до € 16-18 млн, если он согласится продлить контракт. Также "Боруссия" хочет, чтобы по новому соглашению отступные вступили в силу не в 2022 году, а в 2023-м.

В настоящее время форвард восстанавливается после травмы. Он уже не выйдет на поле до конца 2021 года.