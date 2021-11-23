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3 из 5 непривитых игроков Баварии всерьез задумались над вакцинацией
Не хотят сидеть в карантинах без зарплаты
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Некоторые игроки "Баварии", ранее отказывавшиеся от вакцинации, готовы изменить решение и сделать прививку от коронавируса, сообщает Sport Bild. Это Киммих, Гнабри и Кюизанс.
В мюнхенском клубе решили не прививаться пять футболистов – Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс. Их недавно отправили на карантин.
В случае, если футболисты сделают прививки от коронавируса сейчас, то полностью вакцинированными они будут считаться лишь через 5 недель, поэтому риск того, что они вновь окажутся на карантине, будет сохраняться в течение этого периода.
Ранее руководство "Баварии" решило не выплачивать непривитым игрокам зарплату за время, проведенное на самоизоляции, что было встречено игроками с негодованием.
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