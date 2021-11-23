  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. 3 из 5 непривитых игроков Баварии всерьез задумались над вакцинацией
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

3 из 5 непривитых игроков Баварии всерьез задумались над вакцинацией

Германия
Обновлено
(2 голосов)

Не хотят сидеть в карантинах без зарплаты

3 из 5 непривитых игроков Баварии всерьез задумались над вакцинацией

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Некоторые игроки "Баварии", ранее отказывавшиеся от вакцинации, готовы изменить решение и сделать прививку от коронавируса, сообщает Sport Bild. Это Киммих, Гнабри и Кюизанс.

В мюнхенском клубе решили не прививаться пять футболистов – Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс. Их недавно отправили на карантин.

В случае, если футболисты сделают прививки от коронавируса сейчас, то полностью вакцинированными они будут считаться лишь через 5 недель, поэтому риск того, что они вновь окажутся на карантине, будет сохраняться в течение этого периода.

Ранее руководство "Баварии" решило не выплачивать непривитым игрокам зарплату за время, проведенное на самоизоляции, что было встречено игроками с негодованием.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Эрик-Максим Чупо-Мотинг Серж Гнабри Йозуа Киммих Микаэль Кюйсанс Джамал Мусиала
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sportbild.bild.de

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
23.11.2021 в 18:48
а потом у кого-то из них куяк - и проблемы с сердцем, и потом - ойойой, а кто это сделол (с)
Ответить
+1
-4
Acsakal (Kharkiv)
23.11.2021 в 19:25
Проблеми реєстрували не з сердцем, а з тромбозом, і лише після астразенеки. А пфайзером зараз в Ізраїлі почали вакцинувати з 5 років. При цьому сам пфайзер оголосив, що за результатами нових досліджень їхня вакцина забезпечує серед підлітків 100% ефективність. Тобто батьки вакцинованих дітей гарантовано не підчеплять вірус від них. Тож не треба тут лякати "жахіттями" вакцинації - чутки про них занадто перебільшені кремлівськими тролями та малограмотними людьми.
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
23.11.2021 в 19:51
с сердцем, с сердцем, а не только с тромбозом. уже сейчас известно о множестве смертей после любой вакцины, в тч файзера. и все "научные исследования" о 100-процентной эффективности вакцины давно опровергнуты реальностью, самый авторитетный научный журнал мира уже пишет о том, что массовая принудиловка - это вообще не про здравоохранение. так что все сложнее выдавать массовое ширялово за заботу о людях, а на людей, которые задают вопросы, вешать ярлыки неучей или жертв свн-собачьей пропаганды
0
0
Cerega15 (Kherson)
23.11.2021 в 20:07
Запорізьке Торпедо, пруфов конечно же не будет, потому что новость от агенства ОБС?
0
0
Cerega15 (Kherson)
23.11.2021 в 20:18
Писать "самый авторитетный научный журнал мира" и не указать, как он называется - это вообще вброс для неспособных мыслить критически.
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...