3 из 5 непривитых игроков Баварии всерьез задумались над вакцинацией

Некоторые игроки "Баварии", ранее отказывавшиеся от вакцинации, готовы изменить решение и сделать прививку от коронавируса, сообщает Sport Bild. Это Киммих, Гнабри и Кюизанс.

В мюнхенском клубе решили не прививаться пять футболистов – Йозуа Киммих, Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс. Их недавно отправили на карантин.

В случае, если футболисты сделают прививки от коронавируса сейчас, то полностью вакцинированными они будут считаться лишь через 5 недель, поэтому риск того, что они вновь окажутся на карантине, будет сохраняться в течение этого периода.

Ранее руководство "Баварии" решило не выплачивать непривитым игрокам зарплату за время, проведенное на самоизоляции, что было встречено игроками с негодованием.