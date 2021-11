Левандовский первый игрок в истории, который сумел дважды забить в 9 матчах ЛЧ подряд

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в матче группового этапа Лиги чемпионов с киевским "Динамо" отличился в 9-м матче турнира подряд. Он единственный футболист в истории, кому это удавалось дважды.

Players to score in 9+ consecutive games Champions League games:



◎ Ruud van Nistelrooy (9)

◎ Cristiano Ronaldo (11)

◎ Robert Lewandowski (9)

◉ Robert Lewandowski ????



