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Левандовский первый игрок в истории, который сумел дважды забить в 9 матчах ЛЧ подряд

Германия
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(1 голосов)

Даже Криштиану это не удавалось

Левандовский первый игрок в истории, который сумел дважды забить в 9 матчах ЛЧ подряд

FC Bayern München

Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в матче группового этапа Лиги чемпионов с киевским "Динамо" отличился в 9-м матче турнира подряд. Он единственный футболист в истории, кому это удавалось дважды.

Ранее он это сделал в сезоне-2019/20.

В принципе забивать 9 матчей в ЛЧ подряд получалось у Руда ван Нистелроя (9 матчей) и Криштиану Роналду (11 матчей).

В этом сезоне Роберт провел 19 матчей, забил 25 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 60 миллионов евро.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Динамо (Киев) Руд ван Нистелрой
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Комментарии (1)
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kre4et (Киев)
23.11.2021 в 22:57
неадекватное название статьи
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