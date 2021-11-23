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Левандовский первый игрок в истории, который сумел дважды забить в 9 матчах ЛЧ подряд
Даже Криштиану это не удавалось
FC Bayern München
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в матче группового этапа Лиги чемпионов с киевским "Динамо" отличился в 9-м матче турнира подряд. Он единственный футболист в истории, кому это удавалось дважды.
Players to score in 9+ consecutive games Champions League games:— Squawka Football (@Squawka) November 23, 2021
◎ Ruud van Nistelrooy (9)
◎ Cristiano Ronaldo (11)
◎ Robert Lewandowski (9)
◉ Robert Lewandowski ????
The #UCL is undergoing a rebrand. pic.twitter.com/2TtapvNvfu
Ранее он это сделал в сезоне-2019/20.
В принципе забивать 9 матчей в ЛЧ подряд получалось у Руда ван Нистелроя (9 матчей) и Криштиану Роналду (11 матчей).
В этом сезоне Роберт провел 19 матчей, забил 25 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 60 миллионов евро.
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