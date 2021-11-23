Левандовский первый игрок в истории, который сумел дважды забить в 9 матчах ЛЧ подряд

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в матче группового этапа Лиги чемпионов с киевским "Динамо" отличился в 9-м матче турнира подряд. Он единственный футболист в истории, кому это удавалось дважды.

Players to score in 9+ consecutive games Champions League games:



◎ Ruud van Nistelrooy (9)

◎ Cristiano Ronaldo (11)

◎ Robert Lewandowski (9)

◉ Robert Lewandowski ????



The #UCL is undergoing a rebrand. pic.twitter.com/2TtapvNvfu — Squawka Football (@Squawka) November 23, 2021

Ранее он это сделал в сезоне-2019/20.

В принципе забивать 9 матчей в ЛЧ подряд получалось у Руда ван Нистелроя (9 матчей) и Криштиану Роналду (11 матчей).

В этом сезоне Роберт провел 19 матчей, забил 25 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 60 миллионов евро.